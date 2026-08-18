La carrera de fondo de Pilar Bernabé: de los grandes incendios y la dana a la batalla por València

Cuatro años cumplió en junio en el cargo la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Un trampolín que ha multiplicado la proyección de esta corredora de fondo de la política que en septiembre será proclamada oficialmente (sin batalla interna en el horizonte) candidata socialista a la alcaldía de València. Un cuatrienio marcado por la tragedia de la dana del 29-O, varios grandes incendios, incluido el de la Val d'Uixó de este verano, uno de los más devastadadores de los registros, un vertido que cubrió de alquitrán las playas del parque natural de la Devesa, un gran apagón y hasta un eclipse. Una sucesión de crisis, con notable exposición institucional y mediática, de las que Bernabé no ha salido mal parada y que han acelerado su carrera política hasta situarse como candidata de Ferraz a la alcaldía de València, donde aspira a arrebatar la alcaldía a la popular María José Catalá.

Está por ver cuando dejará Bernabé la plataforma institucional que le brinda la Delegación del Gobierno y que ella ha hecho valer, por ejemplo, para sentarse en un asiento en el consejo de administración de la Sociedad Parque Central, la gran operación ferroviaria y urbanística de València. Un paso que también ha de dar la ministra de Ciencia, Diana Morant, ya proclamada candidata socialista a la presidencia de la Generalitat.

Entre las peores pesadillas de los políticos figuran los incendios forestales. Pilar Bernabé se ha visto ya ante cuatro grandes incendios de nueva generación. En el verano de 2022, con el Gobierno del Botànic y cuando no se habían cumplido ni dos meses de su toma de posesión, se produjo el incendio de Bejís, que calcinó 19.000 hectáreas y tuvo un momento especialmente crítico al quedar atrapado a pocos metros de las llamas un tren con medio centenar de pasajeros cuyo maquinista no había sido alertado de la situación por Emergencias. El incidente se saldó sin víctimas, pero si con algunos pasajeros que resultaron heridos al abandonar el tren. Casi al mismo tiempo se declaró el incendio de la Vall d’Ebo, con 12.000 hectáreas quemadas, y seguido el de Petrer. En marzo de 2023 hubo otro gran incendio, en Villanueva de Viver, que arrasó 4.700 hectáreas. Este verano ha habido nuevos incendios, el más grave el de Vall d'Uixó con 10.000 hectáreas arrasadas.

Pilar Bernabé ha contrapuesto la gestión y coordinación mantenida con la Generalitat durante los incendios con la falta de interlocución por parte del Consell de Carlos Mazón durante la dana que dejó 231 fallecidos que no recibieron un mensaje de alerta de lo que se venía aquel día. La mañana del 29-O Bernabé tuvo el acierto de suspender un viaje previsto a Córdoba tras conocer la alerta roja y convocar a los organismos del Estado —Aemet, Confederación Hidrográfica del Júcar, Guardia Civil y UME— ante la situación de alerta. En estos cuatro años, Pilar Bernabé, hermana de Toni Bernabé, que la precedió en el cargo entre 2004 y 2008, ha creado perfil político propio. Cercana y a la vez incisiva, ha salido airosa de las comisiones de investigación sobre la dana en el Senado y el Congreso.

De asesora a delegada

Pilar Bernabé, que en plena controversia por el título falso del comisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, tuvo que rectificar el suyo para aclarar que tenía estudios de Historia pero no la licenciatura, fue asesora en las Corts Valencianes en 2006 y, posteriormente, en el Ayuntamiento de València. En 2019 fue elegida concejala y ejerció como cuarta teniente de alcalde, con competencias en Desarrollo Económico y Deportes, en el gobierno de Joan Ribó. En julio de 2022 Pedro Sánchez la nombra delegada de Gobierno en la C. Valenciana, lo que supuso un antes y un después en su relación con el grupo municipal socialista que lideraba Sandra Gómez y más tarde Borja Sanjuán, el conocido como grupo de los "pelayos", que acabó en divorcio y ruptura.

Convertida en la cara del Gobierno durante la dana y nombrada secretaria general del partido en València, en abril de 2025 se anuncia su candidatura a la alcaldía de València. Un nombramiento que vino precedido de otro reconocimiento orgánico en diciembre de 2024, en plena crisis posdana, cuando Pedro Sánchez la nombra secretaria de Igualdad de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, lo que consolidó su peso en la dirección nacional del partido. Una responsabilidad en la que tropezó con otro incendio "político": la denuncia por acoso sexual y laboral contra el alcalde de Almussafes, Toni González, que ha acabado expulsado del partido provocando una profunda fractura en una de las agrupaciones locales de más peso al arrastrar con él a buena parte de la militancia.

Otra crisis aún reciente fue la de los trenes de fallas que desencadenó la decisión de Adif, amparada en la petición del propio ayuntamiento y avalada por informes de la Policía Nacional, la Local y los Bomberos, de evitar la llegada a la Estación del Norte de los trenes de cercanías procedentes de poblaciones del área metropolitana durante la multitudinaria mascletà. La crisis, tras varios días de rifirrafe del Gobierno con el ayuntamiento, se cerró en falso emplazándose las partes a tomar decisiones en 2027.

Pilar Bernabé ha evitado meterse en charcos como el desalojo de los docentes acampados en la plaza de la Virgen durante las movilizaciones en defensa de mejoras en la educación pública que han marcado el final de curso y no tardó en salir a anunciar un expediente al agente de la Policía Nacional que empujó a una manifestante jubilada que requirió atención hospitalaria.

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Luces y sombras de cuatro años de gestión, antesala del intenso año electoral que se avecina y se ha de ver si Bernabé irá en las listas con Morant para activar ese botón si pierde las municipales o, por contra, se queda para hacer oposición.