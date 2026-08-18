Los nuevos trenes Civia de la Serie 465 llegan a la red de Cercanías de València

Los nuevos trenes Civia de la Serie 465 llegan a la red de Cercanías de València / Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

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Transportes

Los nuevos trenes Civia de la Serie 465 llegan a la red de Cercanías de València

Dos convoyes entran en servicio las dos primeras unidades con "más servicios, cinco coches y con capacidad para hasta 748 viajeros", según el Ministerio de Transportes

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Levante-EMV

València
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La red de Cercanías de València va a incorporar 41 unidades de trenes Civia de la serie 465, que sustituirán progresivamente los 34 trenes de la Serie 447 y los 7 trenes de la Serie 464 que operan estas tres líneas en la actualidad. Los vehículos Civia S465 son los más modernos que tiene Renfe para servicios de Cercanías, y cuentan con una capacidad significativamente superior: cada unidad está formada por 5 coches frente a los 3 coches de la S447.  

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