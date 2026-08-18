Muere Ernest Sena, histórico de la democracia cristiana valenciana y primer director general de Economía en la preautonomía

El que fuera director general de Economía del Consell del País Valencià, Ernest Sena i Calabuig, ha fallecido en València a los 80 años de edad. Sena es uno de los nombres históricos de la constelación de protagonistas de la Transició valenciana como uno de los miembros más activos de la Unió Democràtica del País Valencià (UDPV). Desde allí tomó parte en la lucha antifranquista y en el despliegue del proceso autonómico como miembro del primer Consell.

A caballo entre València y Barcelona, el histórico democratacristiano valenciano desarrolló buena parte de su trayectoria institucional en Cataluña. Fue director del Institut Català de Finances durante los gobiernos de CiU, entre 1993 y 2004, y durante seis años ocupó la plaza de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya hasta 2011.

Estuvo casado con la editora y pedagoga Rosa Serrano, miembro del Consell Valencià de Cultura. En la segunda mitad de los 70 fue director del servicio de estudios de la Bolsa de València y, en 1978, se integró en el Consell preautonómico como responsable de Economía. En Barcelona se licenció en ciencias económicas, políticas y comerciales. Trabajó en el servicio de estudios de Banca Catalana. Una de sus últimas actividades fue como administrador de la Fundació CMJ Godó, que vela por niños, jóvenes y mayores en situación de exclusión social.

Otra de sus facetas más destacadas llegó a través de los medios de comunicación en plena transición, como impulsor junto a Amadeu Fabregat del semanario Valencia Semanal, la publicación que inaugura el nuevo periodismo valenciano y se convirtió en símbolo democrático en los turbulentos años de la Batalla, entre 1977 y 1980. También fue responsable de la sección de economía del diario El Correo Catalán.

Nacido en Russafa y criado en aquella Valencia que aún tenía huerta, el compromiso político nace de su vínculo con el mundo escultista y la conciencia de la persecución a la lengua. Aquello le llevó a lo Rat Penat, entidad con la que entró en contacto por los cursos de valenciano. Todo en paralelo a los estudos de perito mercantil en la Escuela Superior de Comercio de València, donde gracias a su empeño logró incluso hacer un examen de contabilidad en lengua propia, según contaba él mismo en una entrevista con Francesc Pérez Moragón en El Diario.es.

Aquella primera militancia le condujo a la UDPV a mediados de los años 60, donde entró en contacto con Vicent Miquel i Diego, su hermana Carme, Rafael Ninyoles, Lluís Aracil y otros. Participó en su primer congreso, en el Ateneo Mercantil de València, en junio de 1965.

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El exconseller Vicent Soler lamentaba este martes su pérdida, y lo recordaba como un miembro importantísimo de la lucha antifranquista y de aquella UDPV, junto con Miquel i Diego o Ruiz Monrabal. "Era el representante de UDPV en el Consell Democràtic del País Valencià, con una actividad política importantísima en la clandestinidad, era el que tenía los contactos con el resto de la oposición democrática", lamentaba.