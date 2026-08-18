Preocupación por un mar Mediterráneo con temperaturas récord que afronta un nuevo subidón térmico

El calor no ha dado tregua, y no lo hará tampoco esta semana. Se acerca una nueva ola de calor que dejará temperaturas máximas tórridas entre el miércoles y el jueves. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de una situación “muy adversa” con “peligro para la salud” estos dos días, en los que se registrarán temperaturas máximas que podrían alcanzar los 43 grados en algunos puntos de la Comunitat Valenciana. No solo eso: al cóctel climático hay que añadirle un Mediterráneo excepcionalmente caliente, que ha rebasado su temperatura máxima histórica y marcó hace tres días un récord general: 28,6 grados. De forma más localizada, la boya frente a València alcanzó 29,5 grados, la segunda más alta de la serie histórica.

Es la consecuencia de una “ola de calor marino severa”, que se extiende por el Mediterráneo occidental, con algunas zonas en categoría “extrema”. No es el caso de la costa de la Comunitat Valenciana pero, aun así, según datos actualizados de Aemet, este lunes la temperatura en la boya de medición de València fue de 28,5 ºC. Este punto concreto tuvo su pico máximo el pasado día 15, con 29,52 grados, lo que supone el segundo registro más alto registrado allí tras los casi 30 (29,94 grados) del 11 de agosto de 2022. Las tormentas del sábado tuvieron como consecuencia que las aguas profundas se agitaron y mezclaron, y eso hizo bajar algo la temperatura, aunque sigue muy alta.

La playa de la Malva-rosa de València, en una de las jornadas de más temperatura en el mar Mediterráneo / José Manuel López

Desde la Agencia Estatal de Meteorología explican que, cuando sopla viento de poniente, la temperatura del mar desciende. Parece contradictorio pero lo que ocurre es que el poniente favorece que surjan aguas frías más profundas que enfríen el agua. Por eso, es probable que el episodio cálido del miércoles y jueves, con viento de poniente, lleve a un “descenso significativo”, indican estas mismas fuentes.

Condición “necesaria”, pero no “suficiente” para las gotas frías

Un Mediterráneo cálido puede tener consecuencias. Pero ¿implica necesariamente una gran gota fría otoñal? Según los meteorólogos de Aemet, “la respuesta rápida es que no”. Un mar cálido a final de verano no implica, al menos no “necesariamente”, que vaya a tener lugar una gran gota fría otoñal. Con la memoria de la dana de 2024 aún reciente, desde Aemet explican que, incluso en el caso de que se diera otra gota fría, tampoco se puede asegurar qué carácter tendrá, porque, recuerdan, no todas las gotas frías tienen el mismo impacto.

En resumen, que un mar cálido es condición necesaria para que se produzcan las lluvias torrenciales, pero no condición suficiente. Para que eso ocurra, se necesitan muchos más ingredientes, sobre todo “una configuración atmosférica adecuada”. Sin eso, no habrá lluvia torrencial y la energía acumulada en el mar se irá disipando con el avance de la estación.

En paralelo, el calor dejará una “situación meteorológica muy adversa miércoles y jueves”. Así lo resumen desde Aemet en sus redes sociales, a modo de aviso. Serán dos días excepcionalmente cálidos y secos, porque la previsión es que haya viento de poniente persistente, con temperaturas máximas el miércoles que pueden alcanzar los 42 o incluso 43 grados, tanto en zonas de prelitoral como en el litoral de la Comunitat Valenciana.

Desde Aemet recuerdan que esas temperaturas tan elevadas suponen un “peligro para la salud, sobre todo en personas vulnerables”. De hecho, las altas temperaturas han dejado 64 muertes atribuibles al calor en la Comunitat Valenciana durante la primera quincena de agosto de 2026 , según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), dependiente del Instituto de Salud Carlos III. La mayor parte de estas muertes se concentraron durante la segunda semana del mes: 51 de las 64, cerca del 80 %, se registraron entre el 10 y el 16 de agosto, coincidiendo con varios días de temperaturas especialmente elevadas.

La playa de la Malva-rosa de València, en una de las jornadas de más temperatura en el mar Mediterráneo / José Manuel López

Y ese no es un dato récord de agosto ni del verano, ya que julio fue bastante peor en la Comunitat Valenciana con 235 muertes atribuibles al calor durante julio de 2026 . Además, solo entre el 6 y el 12 de julio se estimaron 104 muertes, más que en toda la primera quincena de agosto.

Pero, además de los problemas de salud, desde Aemet advierten del elevado riesgo de incendio forestal en jornadas de esas características. “Los índices de peligro de incendios forestales serán extremos, con capacidad rápida de propagación por la combinación de calor, viento de poniente y humedad baja, con suelos y vegetación extremadamente secos”, alertan.

El miércoles, el peor día de calor

La previsión es que el día más tórrido sea el miércoles, el día “más adverso de este nuevo pico cálido”. Para la ciudad de València, por ejemplo, se prevé que la máxima del miércoles sea de 43 grados, y la mínima de 24. El jueves, por su parte, la máxima prevista es de 39 grados, y la mínima será de 29. Otra noche tórrida para engrosar una serie anual que ha roto todas las proyecciones.

Es decir, que las temperaturas máximas comenzarán a bajar el jueves, pero la previsión de ese día es que persista el poniente de madrugada, lo que hará que el calor siga disparado hasta altas horas.

La playa de la Malva-rosa de València, en una de las jornadas de más temperatura en el mar Mediterráneo / José Manuel López

Alivio de cara al fin de semana

Pero el subidón térmico no durará para siempre. En concreto, según la previsión actual, se prevé cierto alivio tras el pico cálido de miércoles y jueves, sobre todo durante el fin de semana. Desde el sábado se producirá un “acusado descenso térmico” que se prolongará los primeros días de la semana próxima, con temperaturas medias incluso más bajas que el promedio normal de final de agosto.

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Este nuevo episodio de calor extremo llega después de una primera quincena de agosto en el que ha habido “temperaturas muy altas de forma persistente”. De hecho, la primera quincena de agosto en la Comunitat Valenciana se ha convertido en la más cálida desde al menos 1950, con una temperatura 2,8 grados superior a la media.