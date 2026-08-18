Altas temperaturas
Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana en riesgo rojo hoy
Parte de la Comunitat Valenciana amanece hoy en riesgo rojo por salud ante una previsión de 42 ºC en las horas centrales del día
Las altas temperaturas de hoy mantiene en riesgo rojo a toda la provincia de Valencia, litoral sur e interior norte de Castellón, y el litoral norte e interior de Alicante; y en aviso naranja al resto de la Comunitat Valenciana. En plena jornada calurosa, la temperatura sigue subiendo en las comarcas centrales, alcanzando registros extremos por todo el litoral e interior.
Según datos ofrecidos por la Conselleria de Sanitat, comarcas de El Alto Palancia, El Baix Maestrat, El Baix Segura, El Camp de Morvedre, El Valle de Cofrentes-Ayora, La Costera, La Hoya de Buñol y La Ribera Alta son algunas de las que se sitúan en el foco del mapa de calor, registrando una de las marcas más altas de la Comunitat, hasta 44 grados, liderando la lista de las 14 comarcas que superan la barrera de los 40 grados.
LISTADO COMPLETO DE COMARCAS EN ALERTA ROJA
- El Alto Palancia: Chóvar.
- El Baix Maestrat: Alcalà de Xivert, Castell de Cabres, La Pobla de Benifassà, La Salzadella.
- El Baix Segura / La Vega Baja: Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Los Montesinos, Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San Miguel de Salinas, Torrevieja.
- El Baix Vinalopó: Crevillent, Elx, Santa Pola.
- El Camp de Morvedre: Albalat dels Tarongers, Alfara de la Baronia, Algar de Palància, Algímia d'Alfara, Benavites, Benifairó de les Valls, Canet d'en Berenguer, Estivella, Faura, Gilet, Petrés, Quart de les Valls, Quartell, Sagunt, Segart, Torres Torres.
- El Camp de Túria: Benaguasil, Benissanó, Bétera, L' Eliana, Gátova, Llíria, Marines, Nàquera/Náquera, Olocau, La Pobla de Vallbona, Riba-roja de Túria, San Antonio de Benagéber, Serra, Vilamarxant.
- El Valle de Cofrentes-Ayora: Ayora, Cofrentes, Cortes de Pallás, Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes, Zarra.
- El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio: Aspe, El Fondó de les Neus, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Novelda.
- Els Ports: Castellfort, Cinctorres, Forcall, Herbers, La Mata de Morella, Morella, Olocau del Rey, Palanques, Portell de Morella, Todolella, Vallibona, Vilafranca del Cid, Villores, Zorita del Maestrazgo.
- La Canal de Navarrés: Anna, Bicorp, Bolbaite, Chella, Enguera, Millares, Navarrés, Quesa.
- La Costera: L' Alcúdia de Crespins, Barxeta, Canals, Cerdà, Estubeny, La Font de la Figuera, El Genovés, La Granja de la Costera, Llanera de Ranes, Llocnou d'en Fenollet, La Llosa de Ranes, Moixent, Montesa, Novetlè, Rotglà i Corberà, Torrella, Vallada, Vallés, Xàtiva.
- La Hoya de Buñol: Alborache, Buñol, Cheste, Chiva, Dos Aguas, Godelleta, Macastre, Yátova.
- La Marina Baixa: L' Alfàs del Pi, Benidorm, Finestrat, La Nucia, Orxeta, Polop, Relleu, La Vila Joiosa.
- La Plana Alta: Almassora, Benicàssim, Benlloc, Borriol, Cabanes, Castelló de la Plana, Les Coves de Vinromà, Orpesa, La Pobla Tornesa, Sant Joan de Moró, Sierra Engarcerán, La Torre d'en Doménec, Torreblanca, Vall d'Alba, Vilafamés, Vilanova d'Alcolea.
- La Plana Baixa: Alfondeguilla, Almenara, Les Alqueries, Artana, Betxí, Borriana, Xilxes, Eslida, La Llosa , Moncofa, Nules, Onda, La Vall d'Uixó, Vila-real, La Vilavella.
- La Ribera Alta: Alberic, Alcàntera de Xúquer, L' Alcúdia, Alfarp, Algemesí, Alginet, Alzira, Antella, Beneixida, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Carlet, Catadau, Cotes, Càrcer, Gavarda, Guadassuar, Llombai, Manuel, Massalavés, Montroi/Montroy, Montserrat, La Pobla Llarga, Rafelguaraf, Real, Sant Joanet, Sellent, Senyera, Sumacàrcer, Tous, Turís, Villanueva de Castellón, L' Énova.
- La Ribera Baixa: Albalat de la Ribera, Almussafes, Benicull de Xúquer, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola, Sollana, Sueca.
- La Safor: Ador, Alfauir, Almiserà, Almoïnes, L' Alqueria de la Comtessa, Barx, Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflà, Benirredrà, Castellonet de la Conquesta, Daimús, Font d'en Carròs (La), Gandia, Guardamar de la Safor, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandía, Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer, El Real de Gandia, Ròtova, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Vilallonga, Xeraco, Xeresa.
- La Vall d'Albaida: Agullent, Aielo de Malferit, Aielo de Rugat, Albaida, Alfarrasí, Atzeneta d'Albaida, Bellús, Beniatjar, Benicolet, Benigànim, Benissoda, Benissuera, Bocairent, Bufali, Bèlgida, Carrícola, Castelló de Rugat, Fontanars dels Alforins, Guadasséquies, Llutxent, Montaverner, Montitxelvo, L' Olleria, Ontinyent, Otos, El Palomar, Pinet, La Pobla del Duc, Quatretonda, Rugat, Ráfol de Salem, Salem, Sempere, Terrateig.
- L'Alacantí: Agost, Aigües, Alacant, Busot, El Campello, Mutxamel, Sant Joan d'Alacant, Sant Vicent del Raspeig.
- L'Alt Maestrat: Albocàsser, Ares del Maestrat, Benassal, Catí, La Serratella, La Torre d'en Besora, Tírig, Vilar de Canes.
- L'Horta Nord: Albalat dels Sorells, Alboraia, Albuixech, Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Emperador, Foios, Godella, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Montcada/Moncada, Museros, Paterna, La Pobla de Farnals, El Puig de Santa Maria, Puçol, Rafelbunyol, Rocafort, Tavernes Blanques, Vinalesa.
- L'Horta Sud: Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Llocnou de la Corona, Manises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent, Xirivella.
- Los Serranos: Alcublas, Pedralba.
- València: València.
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