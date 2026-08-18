De Sueca a Cracovia: Las vacaciones de los políticos valencianos

Acabado el periodo de sesiones, que este año se ha prolongado hasta el 31 de julio, los políticos y políticas valencianos están en modo vacaciones. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, reparte sus vacaciones estivales entre un viaje en autocaravana y su pueblo natal, Sueca, donde desconecta con amigos, familia y cultivando su huerto.

El del portavoz de Vox, José María Llanos, tambien es un destino cercano, las playas del Puig.

Tampoco se ha ido lejos el portavoz de Turismo de los socialistas en las Corts, Mario Villar, que ha sido padre hace poco y pasa las vacaciones en Benidorm, meca turística por excelencia de la C. Valenciana. Otros han optado por alejarse algo más. La diputada socialista Mercedes Caballero ha pasado unos días en Manchester “huyendo del calor”. La portavoz de Seguridad del PSPV, Marisa Navarro, ha viajado al País Vasco francés, en concreto, a Bayona donde nació. El portavoz de Vivienda, Benjamí Mompó, ha estado en Polonia, conociendo ciudades como Cracovia, mientras la portavoz de Agua, Belén Júarez, ha recorrido una parte de la Transpirenaica (GR11) en modo mochilera.

Los incendios forestales de la Vall d'Uixó y Tirig han impedido a otros responsables públicos disfrutar plenamente de las vacaciones. Las del president, Juanfran Pérez Llorca, serán cortas. Ha aprovechado el puente del 15 de agosto para viajar a "un pueblo de montaña de la península" y esta semana volverá a su pueblo, Finestrat. La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, disfruta de algunos días de descanso en las playas de Xeraco.

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La ministra de Ciencia y candidata socialista a la Generalitat, Diana Morant, se prodiga también por tierras valencianas y, entre otras citas veraniegas, se ha dejado ver, en el festival de música indie y alternativa Mediterránea de su pueblo Gandia.