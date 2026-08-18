Transportes incorporará progresivamente 41 nuevos trenes Civia a las Cercanías a Xàtiva, Gandia y Castelló

Renfe, la empresa pública dependiente del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, incrementará la capacidad de las líneas electrificadas del núcleo de Cercanías de Valencia (C1 a Gandia, C2 a Xàtiva y C6 a Castelló) en un 30%, gracias a la sustitución de la flota que opera actualmente estos servicios por trenes más modernos y de mayor capacidad, según informan en un comunicado fuentes del departamento que dirige Óscar Puente.

La flota que se incorporará a la red de Cercanías de València está compuesta de 41 unidades de trenes Civia serie 465, que irán sustituyendo progresivamente los 34 trenes de la Serie 447 y los 7 trenes de la Serie 464 que operan en estas tres líneas en la actualidad. Los vehículos Civia Serie 465 son los más modernos que tiene Renfe para servicios de Cercanías, y cuentan con una capacidad significativamente superior: cada unidad está formada por 5 coches frente a los 3 coches de la Serie 447.

La incorporación de estos 41 trenes a los Cercanías de Valencia se hará una vez finalizada la puesta a cero de los coches, "que se centra en mejorar el confort y los equipamientos relacionados con el viajero", según el Ministerio de Transportes. Se prevé que, al cierre de este año, Cercanías València disponga ya de 22 nuevos vehículos, a los que se irán incorporando de forma gradual otros 19 trenes más a lo largo de 2027.

Las nuevas composiciones reforzarán los servicios de las líneas C1 València-Gandia, C2 València-Xàtiva-Moixent y C6 València-Castelló, donde se registrará un importante incremento de plazas diarias. "La modernización de la flota de trenes aportará importantes beneficios en términos de fiabilidad, capacidad, confort y accesibilidad para los viajeros", defienden fuentes de Transportes.

Trenes más modernos y con mayor capacidad

La llegada de los nuevos trenes sustitución de vehículos supondrá además una importante disminución en la edad media de la flota de Cercanías de Valencia así como la ya mencionada ampliación de la capacidad para viajeros. Y es que la actual Serie 447, de la que ahora mismo hay 34 unidades, comenzó a operar a principios de los años noventa con una capacidad de 549 plazas sumando las sentadas y las de pie. En cuanto a los siete trenes de la Serie 464, pertenecen a la familia de los Civia y están compuestos por dos coches con cabina, un remolque de piso bajo y otro de piso alto, con una capacidad de 600 plazas.

Por su parte, los trenes Civia de la Serie 465, desarrollados para dar respuesta al aumento de la demanda en las grandes áreas metropolitanas y a la necesidad de renovación del parque móvil, destacan por su modularidad, accesibilidad y capacidad. Estas unidades, que comenzaron a circular entre 2003 y 2012, incorporan coches de piso bajo a nivel del andén que facilitan el acceso a las personas con movilidad reducida y pueden alcanzar capacidades de 748 plazas.

Noticias relacionadas

"Con este rejuvenecimiento de la edad media del parque de trenes, Renfe reafirma su compromiso con la mejora continua de los servicios de Cercanías y con una movilidad cada vez más sostenible, accesible y eficiente para las personas viajeras".