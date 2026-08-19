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Accidente grave en la A-23: movilizan a los bomberos por posibles atrapados en vehículos

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón se han desplazado hasta la A-23 para atender el siniestro vial

Imagen de archivo de un accidente de tráfico en Valencia.

Imagen de archivo de un accidente de tráfico en Valencia. / F.Calabuig.

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Sara García

Sara García

València

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón han sido movilizados este miércoles por un accidente de tráfico registrado en la autovía A-23, en el kilómetro 29 a la altura del municipio de Altura y en sentido Valencia.

Según ha informado el propio Consorcio a través de sus canales oficiales, el aviso alertaba de la posibilidad de que hubiera personas atrapadas en el vehículo o vehículos implicados.

Hasta el lugar se ha movilizado el personal del Parque de Bomberos del Alto Palancia. Desde el Centro de Control de Tráfico de Valencia informan a Levante-EMV que se trata de un "accidente grave", pero aún no han trascendido los detalles del mismo, ni sobre posibles heridos o las circunstancias en las que se ha producido.

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