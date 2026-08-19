Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso rojo calor ValenciaPrecio VPOPermisos trabajo aviso rojoAgresión sexual a su hijastraFuneral joven asesinadoMultas a docentesRecaudación por herenciasRobo campo Alzira
instagramlinkedin

Riesgo por calor

Aviso rojo en la Comunitat Valenciana: estos son los municipios en riesgo por temperaturas extremas

Se prevé para hoy una situación meteorológica "muy adversa" con altas temperaturas, viento de poniente y baja humedad

Sigue en directo la última hora del aviso rojo por calor extremos en la Comunitat Valenciana

Aviso rojo por calor extremo en la Comunitat Valenciana

Aviso rojo por calor extremo en la Comunitat Valenciana / Germán Caballero

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alba Grimaldos

València

La Comunitat Valenciana afronta hoy el quinto episodio de calor extremo del verano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de una situación meteorológica "muy adversa" y ha elevado el aviso rojo por temperaturas extremas en el litoral de la provincia de València y el litoral norte de Alicante, donde se podrían alcanzar los 44 grados.

Según ha informado Aemet, este miércoles será la jornada más complicada de este episodio, marcado por temperaturas extremas, viento de poniente y una humedad muy baja. Ante esta situación, la Consellería de Sanidad ha facilitado un listado de municipios valencianos que se encuentran hoy en riesgo alto para la salud derivado de las altas temperaturas.

Riesgo alto (Rojo)

El Alto Mijares

Arañuel, Argelita, Ayódar, Castillo de Villamalefa, Cirat, Cortes de Arenoso, Espadilla, Fanzara, Fuente la Reina, Fuentes de Ayódar, Ludiente, Montanejos, Montán, Puebla de Arenoso, Toga, Torralba del Pinar, Torrechiva, Vallat, Villahermosa del Río, Villamalur, Villanueva de Viver, Zucaina.

El Alto Palancia

Algimia de Almonacid, Almedíjar, Altura, Azuébar, Barracas, Bejís, Benafer, Castellnovo, Caudiel, Chóvar, Gaibiel, Geldo, Higueras, Jérica, Matet, Navajas, Pavías, Pina de Montalgrao, Sacañet, Segorbe, Soneja, Sot de Ferrer, Teresa, Toro (el), Torás, Vall de Almonacid, Viver.

El Baix Maestrat

Alcalà de Xivert, Castell de Cabres, Pobla de Benifassà (la), Salzadella (la).

El Baix Segura / La Vega Baja

Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Montesinos (los), Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San Miguel de Salinas, Torrevieja.

El Baix Vinalopó

Crevillent, Elx/Elche, Santa Pola.

El Camp de Morvedre

Albalat dels Tarongers, Alfara de la Baronia, Algar de Palància, Algímia d'Alfara, Benavites, Benifairó de les Valls, Canet d'en Berenguer, Estivella, Faura, Gilet, Petrés, Quart de les Valls, Quartell, Sagunt/Sagunto, Segart, Torres Torres.

El Camp de Túria

Benaguasil, Benissanó, Bétera, Eliana (l'), Gátova, Llíria, Marines, Nàquera/Náquera, Olocau, Pobla de Vallbona (la), Riba-roja de Túria, San Antonio de Benagéber, Serra, Vilamarxant.

El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio

Aspe, Fondó de les Neus (el)/Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Novelda.

Els Ports

Castellfort, Cinctorres, Forcall, Herbers, Mata de Morella (la), Morella, Olocau del Rey, Palanques, Portell de Morella, Todolella, Vallibona, Vilafranca/Villafranca del Cid, Villores, Zorita del Maestrazgo.

La Hoya de Buñol

Alborache, Buñol, Cheste, Chiva, Dos Aguas, Godolleta, Macastre, Yátova.

La Marina Baixa

Alfàs del Pi (l'), Benidorm, Finestrat, Nucia (la), Orxeta, Polop, Relleu, Vila Joiosa (la)/Villajoyosa.

La Plana Alta

Almassora, Benicàssim/Benicasim, Benlloc, Borriol, Cabanes, Castelló de la Plana/Castellón de la Plana, Coves de Vinromà (les), Orpesa/Oropesa del Mar, Pobla Tornesa (la), Sant Joan de Moró, Sierra Engarcerán, Torre d'en Doménec (la), Torreblanca, Vall d'Alba, Vilafamés, Vilanova d'Alcolea.

La Plana Baixa

Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Almenara, Alqueries (les), Alquerías del Niño Perdido, Artana, Aín, Betxí, Borriana/Burriana, Chilches/Xilxes, Eslida, Llosa (la), Moncofa, Nules, Onda, Ribesalbes, Suera/Sueras, Tales, Vall d'Uixó (la), Vila-real, Vilavella (la).

La Ribera Alta

Alberic, Alcàntera de Xúquer, Alcúdia (l'), Alfarp, Algemesí, Alginet, Alzira, Antella, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Carlet, Cotes, Càrcer, Gavarda, Guadassuar, Llombai, Manuel, Massalavés, Montroi/Montroy, Montserrat, Pobla Llarga (la), Rafelguaraf, Real, Sant Joanet, Senyera, Sumacàrcer, Tous, Turís, Villanueva de Castellón, Énova (l').

La Ribera Baixa

Albalat de la Ribera, Almussafes, Benicull de Xúquer, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola, Sollana, Sueca.

La Safor

Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, Alqueria de la Comtessa (l'), Barx, Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflá, Benirredrà, Castellonet de la Conquesta, Daimús, Font d'en Carròs (la), Gandia, Guardamar de la Safor, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandía, Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer, Real de Gandia (el), Ròtova, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Villalonga, Xeraco, Xeresa.

La Vall d'Albaida

Pinet.

L'Alacantí

Agost, Aigües, Alacant/Alicante, Busot, Campello (el), Mutxamel, Sant Joan d'Alacant, Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig.

L'Alcalatén

Alcora (l'), Costur, Figueroles, Llucena/Lucena del Cid, Useres (les)/Useras, Xodos/Chodos.

L'Alt Maestrat

Albocàsser, Ares del Maestrat, Atzeneta del Maestrat, Benassal, Benfigos, Catí, Culla, Serratella (la), Torre d'en Besora, Tírig, Vilar de Canes, Vistabella del Maestrat.

L'Horta Nord

Albalat dels Sorells, Alboraia/Alboraya, Albuixech, Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Emperador, Foios, Godella, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Montcada/Moncada, Museros, Paterna, Pobla de Farnals (la), Puig de Santa Maria (el), Puçol, Rafelbuñol, Rocafort, Tavernes Blanques, Vinalesa.

L'Horta Sud

Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Llocnou de la Corona, Manises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent, Xirivella.

Los Serranos

Alcublas, Pedralba.

Noticias relacionadas y más

València

València.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una mujer que conducía en sentido contrario fallece en un accidente múltiple en la V-21
  2. La primera dana del verano deja granizo en el interior y más de 180 litros en Bejís
  3. Sigue en directo el eclipse de sol desde la Comunitat Valenciana: Alerta máxima por incendios y afluencia masiva
  4. El granizo y la lluvia ya descargan con fuerza en el interior de Valencia: Requena registra rachas de viento de 73 km/h
  5. Sanidad eleva a 70 los pacientes atendidos por problemas oculares tras el eclipse
  6. Profesores y sindicatos se enfrentan a multas por valor de 8.000 euros por concentraciones durante la huelga educativa
  7. Los pueblos donde más ha llovido en la Comunitat Valenciana, según Aemet: Bejís lidera con 186 l/m²
  8. Aemet activa en la Comunitat Valenciana el aviso rojo por calor extremo: las temperaturas podrían alcanzar los 44 grados

Aviso rojo en la Comunitat Valenciana: estos son los municipios en riesgo por temperaturas extremas

Aviso rojo en la Comunitat Valenciana: estos son los municipios en riesgo por temperaturas extremas

La Generalitat vuelve a recurrir a bomberos forestales voluntarios ante el riesgo extremo de incendio en la C. Valenciana

El precio del alquiler asfixia València y ya supone el 39% de la renta de las familias

El precio del alquiler asfixia València y ya supone el 39% de la renta de las familias

La recaudación por herencias en vida se dispara a más del triple tras las rebajas de la Generalitat Valenciana

La recaudación por herencias en vida se dispara a más del triple tras las rebajas de la Generalitat Valenciana

Las obras de adecuación del barranco de la Saleta salen a licitación y podrían empezar a final de este año

Las obras de adecuación del barranco de la Saleta salen a licitación y podrían empezar a final de este año

El origen del poniente y por qué es sinónimo de calor extremo en la Comunitat Valenciana

Una ostra invasora de origen tropical se expande por el Mediterráneo y llega a la costa de la Comunitat Valenciana

Una ostra invasora de origen tropical se expande por el Mediterráneo y llega a la costa de la Comunitat Valenciana

Última hora del aviso rojo por calor extremo en la Comunitat Valenciana

Última hora del aviso rojo por calor extremo en la Comunitat Valenciana
Tracking Pixel Contents