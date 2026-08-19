Riesgo por calor
Aviso rojo en la Comunitat Valenciana: estos son los municipios en riesgo por temperaturas extremas
Se prevé para hoy una situación meteorológica "muy adversa" con altas temperaturas, viento de poniente y baja humedad
Sigue en directo la última hora del aviso rojo por calor extremos en la Comunitat Valenciana
La Comunitat Valenciana afronta hoy el quinto episodio de calor extremo del verano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de una situación meteorológica "muy adversa" y ha elevado el aviso rojo por temperaturas extremas en el litoral de la provincia de València y el litoral norte de Alicante, donde se podrían alcanzar los 44 grados.
Según ha informado Aemet, este miércoles será la jornada más complicada de este episodio, marcado por temperaturas extremas, viento de poniente y una humedad muy baja. Ante esta situación, la Consellería de Sanidad ha facilitado un listado de municipios valencianos que se encuentran hoy en riesgo alto para la salud derivado de las altas temperaturas.
Riesgo alto (Rojo)
El Alto Mijares
Arañuel, Argelita, Ayódar, Castillo de Villamalefa, Cirat, Cortes de Arenoso, Espadilla, Fanzara, Fuente la Reina, Fuentes de Ayódar, Ludiente, Montanejos, Montán, Puebla de Arenoso, Toga, Torralba del Pinar, Torrechiva, Vallat, Villahermosa del Río, Villamalur, Villanueva de Viver, Zucaina.
El Alto Palancia
Algimia de Almonacid, Almedíjar, Altura, Azuébar, Barracas, Bejís, Benafer, Castellnovo, Caudiel, Chóvar, Gaibiel, Geldo, Higueras, Jérica, Matet, Navajas, Pavías, Pina de Montalgrao, Sacañet, Segorbe, Soneja, Sot de Ferrer, Teresa, Toro (el), Torás, Vall de Almonacid, Viver.
El Baix Maestrat
Alcalà de Xivert, Castell de Cabres, Pobla de Benifassà (la), Salzadella (la).
El Baix Segura / La Vega Baja
Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Guardamar del Segura, Jacarilla, Montesinos (los), Orihuela, Pilar de la Horadada, Rafal, Redován, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San Miguel de Salinas, Torrevieja.
El Baix Vinalopó
Crevillent, Elx/Elche, Santa Pola.
El Camp de Morvedre
Albalat dels Tarongers, Alfara de la Baronia, Algar de Palància, Algímia d'Alfara, Benavites, Benifairó de les Valls, Canet d'en Berenguer, Estivella, Faura, Gilet, Petrés, Quart de les Valls, Quartell, Sagunt/Sagunto, Segart, Torres Torres.
El Camp de Túria
Benaguasil, Benissanó, Bétera, Eliana (l'), Gátova, Llíria, Marines, Nàquera/Náquera, Olocau, Pobla de Vallbona (la), Riba-roja de Túria, San Antonio de Benagéber, Serra, Vilamarxant.
El Vinalopó Mitjà / El Vinalopó Medio
Aspe, Fondó de les Neus (el)/Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Novelda.
Els Ports
Castellfort, Cinctorres, Forcall, Herbers, Mata de Morella (la), Morella, Olocau del Rey, Palanques, Portell de Morella, Todolella, Vallibona, Vilafranca/Villafranca del Cid, Villores, Zorita del Maestrazgo.
La Hoya de Buñol
Alborache, Buñol, Cheste, Chiva, Dos Aguas, Godolleta, Macastre, Yátova.
La Marina Baixa
Alfàs del Pi (l'), Benidorm, Finestrat, Nucia (la), Orxeta, Polop, Relleu, Vila Joiosa (la)/Villajoyosa.
La Plana Alta
Almassora, Benicàssim/Benicasim, Benlloc, Borriol, Cabanes, Castelló de la Plana/Castellón de la Plana, Coves de Vinromà (les), Orpesa/Oropesa del Mar, Pobla Tornesa (la), Sant Joan de Moró, Sierra Engarcerán, Torre d'en Doménec (la), Torreblanca, Vall d'Alba, Vilafamés, Vilanova d'Alcolea.
La Plana Baixa
Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Almenara, Alqueries (les), Alquerías del Niño Perdido, Artana, Aín, Betxí, Borriana/Burriana, Chilches/Xilxes, Eslida, Llosa (la), Moncofa, Nules, Onda, Ribesalbes, Suera/Sueras, Tales, Vall d'Uixó (la), Vila-real, Vilavella (la).
La Ribera Alta
Alberic, Alcàntera de Xúquer, Alcúdia (l'), Alfarp, Algemesí, Alginet, Alzira, Antella, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Carlet, Cotes, Càrcer, Gavarda, Guadassuar, Llombai, Manuel, Massalavés, Montroi/Montroy, Montserrat, Pobla Llarga (la), Rafelguaraf, Real, Sant Joanet, Senyera, Sumacàrcer, Tous, Turís, Villanueva de Castellón, Énova (l').
La Ribera Baixa
Albalat de la Ribera, Almussafes, Benicull de Xúquer, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, Llaurí, Polinyà de Xúquer, Riola, Sollana, Sueca.
La Safor
Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, Alqueria de la Comtessa (l'), Barx, Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflá, Benirredrà, Castellonet de la Conquesta, Daimús, Font d'en Carròs (la), Gandia, Guardamar de la Safor, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandía, Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer, Real de Gandia (el), Ròtova, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Villalonga, Xeraco, Xeresa.
La Vall d'Albaida
Pinet.
L'Alacantí
Agost, Aigües, Alacant/Alicante, Busot, Campello (el), Mutxamel, Sant Joan d'Alacant, Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig.
L'Alcalatén
Alcora (l'), Costur, Figueroles, Llucena/Lucena del Cid, Useres (les)/Useras, Xodos/Chodos.
L'Alt Maestrat
Albocàsser, Ares del Maestrat, Atzeneta del Maestrat, Benassal, Benfigos, Catí, Culla, Serratella (la), Torre d'en Besora, Tírig, Vilar de Canes, Vistabella del Maestrat.
L'Horta Nord
Albalat dels Sorells, Alboraia/Alboraya, Albuixech, Alfara del Patriarca, Almàssera, Bonrepòs i Mirambell, Burjassot, Emperador, Foios, Godella, Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Montcada/Moncada, Museros, Paterna, Pobla de Farnals (la), Puig de Santa Maria (el), Puçol, Rafelbuñol, Rocafort, Tavernes Blanques, Vinalesa.
L'Horta Sud
Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Llocnou de la Corona, Manises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Sedaví, Silla, Torrent, Xirivella.
Los Serranos
Alcublas, Pedralba.
València
València.
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