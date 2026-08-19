El calor extremo deja Gandia, Sueca o Alzira con sensaciones térmicas por encima de los 50 grados

No es solo lo que marcan los termómetros, sino también lo que perciben los cuerpos. Que las olas de calor o los episodios de calor extremo como el que esamos viviendo este miércoles en la Comunitat Valenciana tienen consecuencias potenciales para la salud es un hecho. Por eso precisamente se adoptan medidas de protección de las personas más vulnerables. Pero lo cierto es que personas de todas las edades y condiciones de varios municipios de la Comunita Valenciana, sobre todo de la provincia de València, han podido sentir este miércoles el brutal bochorno que ha dejado sus ciudades y municipios vacíos al aire libre y con sensaciones térmicas que han superado los 50 grados en varios puntos, llegando incluso a los 53.

En concreto, Gandia ha sido el municipio en el que la percepción humana del calor ha sido más extrema, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado (Avamet). Esta red de sensores no solo mide la temperatura real y fáctica, sino también el "heat index" o sensación térmica del calor. En gandia, la estación de Escuela Pía ha marcado un índice de sensación térmica de 53 grados, bastante por encima de los 39,3 reales. Es la sensación térmica más alta de los municipios valencianos.

La Safor, la Ribera Alta y Baja

Le sigue Benirredrà, también en la comarca de la Safor, donde el calor "sentido" ha ascendido a 51 grados, 39,8 según los termómetros. También superan o igualan los 50 de sensación térmica localidades como Alzira (en concreto, eso es lo que se ha medido en la estación de Alzicoop), Sueca (en la Muntanyeta dels Sants) y Benifairó de la Valldigna. Es decir, que el calor ha sido más sofocante en las comarcas de la Safor y la Ribera Alta y Baja.

En la ola de calor de finales de julio ya hubo un subidón parecido de sensación térmica en varios municipios de la Comunitat Valenciana, pero no llegaron a pasar de los 45 grados, aun así, una cifra elevadísima.

¿Qué es la sensación térmica?

La sensación térmica es la temperatura que “siente” el cuerpo humano, que puede ser distinta de la temperatura real del aire porque intervienen otras variables meteorológicas, sobre todo humedad y viento.

En una estación meteorológica normalmente no se mide directamente con un sensor, sino que la estación mide variables como temperatura, humedad relativa y velocidad del viento, y a partir de ellas se calculan distintos índices.

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En condiciones de calor, se utiliza el Heat Index (índice de calor), que combina la temperatura del aire con la humedad relativa para estimar cuánto calor percibe una persona. Cuando la humedad es alta, el sudor se evapora peor y el cuerpo se refrigera menos, por lo que la sensación puede ser mucho mayor que la temperatura real.