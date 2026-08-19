València bate su récord de temperatura de este verano con 42,5 grados

Tan solo han transcurrido unas horas desde que ha comenzado la alerta roja por temperaturas extremas en la ciudad de València y las máximas ya han batido el récord del verano. Según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), València ha alcanzado a las 15.10 horas del miércoles 19 de agosto una temperatura de 42'5 grados centígrados, una cifra que marca el récord de la ciudad este verano, cuyo máximo se encontraba entorno a los 38 grados los pasados 7 y 8 de julio.

Valencia. Ola de calor Temperaturas altas extremas de hasta 45 grados Plaza de España con termómetro a 46 Y toldos para hacer sombra en los pasos de peatones VLC / JM LOPEZ / LEV

En diferentes puntos de la ciudad, los termometros de la calle han llegado a marcar hasta 46 grados. Se espera que las temperaturas comiencen a decrecer en las próximas horas, principalmente en las zonas más céntricas de la ciudad. Como provincia, Valencia se ha posicionado como la más calurosa de España, con una máxima superior a 43 grados en Xátiva y Carcaixent. Para combatir las altas temperaturas, tanto el Vedat como la Devesa del Saler han activado los cañones de agua de los que disponen para tratar de evitar incendios, una medida que se suma también al cierre total que hay en ambos lugares.

Los cinco municipios valencianos que lideran las temperaturas

Las máximas temperaturas nacionales también se encuentran en la provincia de Valencia. Según los datos recopilados por AEMET a las 15.30 horas, Xátiva se coloca como la localidad con mayor temperatura en lo que ha transcurrido de jornada llegando a alcanzar los 43'7 grados centígrados. Carcaixent y el Aeropuerto de València (Manises) también han registrado temperaturas superiores a los 43 grados, con máximas de 43'6 y 43'2 grados respectivamente.

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València, con la máxima de 42'5 grados ya mencionada anteriormente se coloca en cuarto lugar de las localidades españolas con la temperatura máxima alcanzada, mientras que la lista la completa Polinyà del Xúquer, que ha empatado con la capital provincial en temperatura máxima alcanzada. Dentro de los diez municipios con temperaturas máximas más altas también se encuentra Llíria, que ha alcanzado los 41'3 grados a las 15 horas.