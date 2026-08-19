La Generalitat vuelve a recurrir a bomberos forestales voluntarios ante el riesgo extremo de incendio en la C. Valenciana

La Generalitat ha vuelto a recurrir a personal voluntario del servicio autonómico de Bomberos Forestales que se encuentra fuera de turno para poder completar el dispositivo ante el elevado riesgo de incendios previsto para los próximos días en la Comunitat Valenciana. Así lo ha denunciado este miércoles el PSPV, que considera que esta medida "evidencia nuevamente la insuficiencia estructural de la plantilla".

La Conselleria de Emergencias ha solicitado la asistencia voluntaria de bomberos forestales del turno terrestre saliente o de personal al que no le correspondía trabajar para reforzar preventivamente el dispositivo ante la situación prevista desde este miércoles y hasta el viernes, en el que la Generalitat ha declarado el máximo nivel de preemergencia por las altas temperaturas y el riesgo de incendios. La propia comunicación establece además que existen vacantes en unidades y categorías y prioriza para estos refuerzos al personal de las mismas unidades donde existen esas carencias, señalan los socialistas en un comunicado.

Circular emitida por la Generalitat para reclutar bomberos forestales fuera de turno. / Levante-EMV

Para la portavoz de Emergencias del PSPV en las Corts, Alicia Andújar, “esta reiteración de llamamientos a personal voluntario para poder completar el dispositivo pone de manifiesto que la Generalitat no tiene una plantilla suficiente para garantizar con normalidad el servicio”.

“Estamos ante unos días especialmente delicados, con temperaturas muy elevadas y un riesgo extremo de incendios forestales. Precisamente cuando más necesitamos que el dispositivo esté plenamente dimensionado, la solución de la Generalitat vuelve a ser pedir a trabajadores que acaban de terminar su turno o que están en periodo de descanso que vuelvan a trabajar”, ha señalado Andújar.

Ya se reclutaron voluntarios en la Vall d'Uixó

No es la primera vez que Emergencias opta por voluntarios. Ya recurrió a esta vía ante el reciente incendio en la Vall d'Uixó. Incluso, según Andújar, durante el pasado mes de julio la Generalitat "recurrió a este mecanismo en más de diez ocasiones, convirtiendo una herramienta que debería ser excepcional en una práctica recurrente para cubrir las carencias de personal".

“Los refuerzos voluntarios pueden tener sentido ante una circunstancia extraordinaria, pero cuando se convierten en una práctica habitual dejan de ser una solución excepcional y pasan a demostrar que existe un problema estructural de plantilla y de planificación”, ha subrayado.

Además, la socialista ha recordado que esta situación se produce apenas unos días después de que el PSPV denunciara las graves carencias de las unidades de Bomberos Forestales en Castellón. Según denunció entonces Andújar, seis unidades terrestres se encontraban inoperativas al no alcanzar los tres efectivos mínimos y ninguna de las 17 unidades de la provincia estaba completa.

“Lo que denunciamos hace apenas unos días vuelve a quedar demostrado ahora: faltan bomberos y la Generalitat está intentando solucionar esa falta de personal recurriendo una y otra vez a quienes están fuera de turno. Esto no es planificación, es improvisación”, ha afirmado.

"Pan para hoy y hambre para mañana"

La portavoz socialista ha advertido además que "utilizar de forma reiterada a personal que acaba de finalizar su turno puede comprometer la capacidad de respuesta del dispositivo en las jornadas posteriores". “Esto es pan para hoy y hambre para mañana. Recurrir de manera sistemática al personal que acaba de trabajar no soluciona el déficit estructural de plantilla. Al contrario, puede trasladar el problema a los días siguientes y reducir el margen de respuesta ante un incendio de grandes dimensiones”, ha defendido la diputada socialista.

En este sentido, ha recordado que la propia convocatoria "establece una limitación de dos días consecutivos de trabajo, lo que evidencia la necesidad de disponer de una plantilla suficientemente dimensionada para garantizar la cobertura del servicio sin depender de llamamientos extraordinarios". "No se puede reforzar hoy para debilitar mañana. Un servicio de emergencias tiene que estar preparado no solo para el riesgo previsto en una jornada concreta, sino para responder con todas las garantías si mañana se declara un gran incendio”, ha abundado Andújar.

Pide responsabilidades a Valderrama

Andújar ha reclamado al conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, que "adopte de inmediato las medidas necesarias para cubrir las vacantes y garantizar que las unidades puedan trabajar con todos sus efectivos". "No podemos aceptar que, después de meses denunciando la falta de personal y cuando estamos entrando en unos días de riesgo extremo, la respuesta del Consell sea pedir a los bomberos que trabajen cuando están fuera de turno”, ha señalado.

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“Valderrama tiene que tomarse en serio esta situación. La seguridad de los bomberos forestales y la capacidad de respuesta ante un gran incendio no pueden depender de encadenar llamamientos voluntarios. Hace falta plantilla, planificación y recursos suficientes”, ha concluido.