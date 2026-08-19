La Generalitat reivindica que el coste de la construcción ha subido el triple que el metro cuadrado de VPO

La Generalitat Valenciana ha actualizado un 7% el módulo de la Vivienda de Protección Pública (VPP) con el objetivo de garantizar la viabilidad de las promociones y consolidar el fuerte crecimiento que está experimentando la vivienda protegida en la Comunitat Valenciana, señala la Conselleria de Vivienda en un comunicado.

Se trata de una actualización del techo máximo de venta de la vivienda protegida, no de un incremento equivalente de los costes para las familias. Además, el ajuste se sitúa muy por debajo del aumento acumulado de los costes de construcción, que alcanza el 21,79%.

El director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez Sala, ha señalado que “durante los ocho años de gobierno del Botànic no se hizo nada para actualizar ni impulsar de forma suficiente la vivienda protegida, y esa inacción contribuyó a paralizar la construcción de VPP en la Comunitat Valenciana, agravando una crisis habitacional sin precedentes”. En este sentido, ha recordado que “cuando finalmente se decidió actualizar el módulo, se hizo de una sola vez y en 400 euros, pasando de 1.800 a 2.200 euros, lo que supuso un incremento del 22,2%”. “Es decir, quienes ahora cuestionan una actualización moderada del 7 % fueron capaces de aplicar en una única subida un incremento más de tres veces superior al que estamos realizando ahora”, ha declarado.

Desde la entrada en vigor del Decreto 180/2024, que estableció el actual régimen jurídico de la VPP, las solicitudes de calificación han experimentado un crecimiento muy significativo. Durante el primer mes de aplicación se presentaron más solicitudes que en los once meses anteriores juntos, multiplicándose por más de doce el ritmo mensual y alcanzando un volumen equivalente al 112,2% de todo lo solicitado durante esos once meses.

La tendencia se consolidó en 2025. Ese año se registraron 1.099 solicitudes de calificación provisional, un 9% más que en 2024, y 1.061 solicitudes de calificación definitiva, frente a las 54 registradas en 2024. Las calificaciones definitivas se multiplicaron así prácticamente por veinte en un solo año.

Según Pérez Sala, “la aceleración continúa en 2026. Solo durante el primer semestre se han presentado 1.588 solicitudes de calificación provisional, 489 más que en todo el ejercicio anterior, un 44,5% más. El ritmo mensual de solicitudes ha aumentado un 189%, prácticamente triplicándose en apenas año y medio”.

En paralelo, dentro del Plan Vive Comunitat Valenciana, las medidas de simplificación administrativa y colaboración público-privada impulsadas por el Consell han permitido activar ya más de 4.800 viviendas protegidas, y superando las 6.500 si se tienen en cuenta las solicitudes de calificación privadas.

Ocho años sin actualizar el módulo

La Generalitat recuerda que los ocho años de gobierno de brazos caídos del Botànic, les obligó a hacer una subida del módulo de 400 euros, pasando de los 1.800 euros a 2.200 euros en un único decreto. Lo que supuso un aumento del 22,2% sin mecanismo de revisión previo.

“Resulta difícil que quienes provocaron entonces un incremento de más de 1.600 euros al año en la cuota hipotecaria de una vivienda protegida pretendan ahora dar lecciones sobre vivienda asequible. Además, el PSPV vuelve a demostrar que critica sin conocer siquiera las reglas del Plan Estatal de Vivienda. Los socialistas exigen recuperar un límite de ingresos de 46.800 euros anuales calculado sobre 12 pagas, cuando el propio Plan Estatal establece ese umbral sobre 14 pagas” ha declarado el director general.

Un 7% para paliar el incremento de costes de un 21,79%

El actual ajuste tiene carácter excepcional y responde principalmente al encarecimiento de las materias primas y de los costes de producción registrado durante los últimos años. Un ajuste que está respaldado por una memoria económica que justifica el elevado incremento del 21,79% de los costes de construcción, frente al que la Generalitat actualiza el módulo únicamente un 7%. El objetivo es evitar que la falta de actualización haga inviables nuevas promociones y termine frenando el ritmo de construcción de VPP.

La actualización del módulo debe ponerse además en perspectiva con la evolución del mercado libre. Según el informe del segundo trimestre de 2026 de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV), el precio medio de la vivienda plurifamiliar de obra nueva en València ya supera los 4.500 euros por metro cuadrado, tras incrementarse cerca de un 10% en apenas un trimestre, mientras la presión de los precios se extiende también al área metropolitana.

“La Generalitat considera que la prioridad debe ser mantener y aumentar la oferta de vivienda protegida, especialmente ante las dificultades de acceso a la vivienda que afrontan las familias y los jóvenes. Por ello, el Consell defiende que esta actualización es una medida moderada y necesaria para preservar la actividad promotora y garantizar que se siga construyendo vivienda protegida” ha declarado Pérez Sala.

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La evolución de las solicitudes y de las viviendas activadas demuestra que la VPP ha entrado en una nueva etapa de crecimiento que debe consolidarse. Más promociones, más oferta y más vivienda protegida son la vía para ampliar las oportunidades de acceso a una vivienda para las familias y los jóvenes de la Comunitat Valenciana.