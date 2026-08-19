Helados para animales y lluvia artificial: así afronta Bioparc Valencia el calor extremo

Bioparc Valencia ha reforzado su protocolo frente a las altas temperaturas que afectan este miércoles al territorio valenciano con medidas especiales para garantizar el bienestar de sus animales. La alimentación se adapta para reducir el aporte calórico y favorecer la hidratación, mientras se intensila vigilancia de los ejemplares más vulnerables y de las crías.

Una de las medidas más llamativas son los helados que el personal de Biología prepara para los animales en función de las necesidades de cada especie. Los carnívoros reciben bloques de hielo con sangre, mientras que herbívoros como elefantes o rinocerontes pueden disfrutar de sorbetes elaborados con frutas y verduras.

Estos "polos" no solo ayudan a combatir el calor, sino que tambien forman parte de las estrategias de enriquecimiento ambiental del parque, ya que obligan a los animales a manipular y descongelar el hielo para acceder a sus alimentos favoritos, estimulando así comportamientos naturales.

Helados para el grupo de suricatas de Bioparc Valencia. / Bioparc

Sistemas de aspersión y lluvia artificial

El agua también desempeña un papel fundamental en el dispositivo contra las altas temperaturas. Los sistemas de aspersión y lluvia artificial permiten refrescar los recintos durante las horas más calurosas, mientras que algunas especies aprovechan las rías y los lagos para darse baños. Los baños de barro son otra de las herramientas utilizadas por determinados animales para regular su temperatura.

Elefantes jugando en el agua del lago en la sabana de Bioparc Valencia. / Bioparc

El protocolo presta especial atención a los ejemplares más vulnerables y a las crías, desde especies menos conocidas como el dril hasta otras más emblemáticas del parque, como chimpancés, rinocerontes y elefantes.

Un oasis frente al calor en València

Bioparc también recomienda a sus visitantes seguir las indicaciones de las autoridades ante el episodio de calor y destaca las condiciones del recinto como un "oasis climático natural". El parque dispone de espacios climatizados en sus zonas de restauración y ocio, además de terrazas con sombra y nebulizadores de agua.

La abundante vegetación del recorrido contribuye igualmente a generar una sensación térmica más agradable, junto a las cascadas y las diferentes zonas de agua distribuidas por el recinto. Según los registros facilitados por Bioparc, durante las últimas olas de calor se han llegado a alcanzar diferencias de hasta 13 grados en la sensación térmica respecto al centro de València.

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De este modo, el parque combina sus medidas de protección frente al calor con su propuesta de ocio y conservación de la naturaleza, en una jornada marcada por las elevadas temperaturas en la Comunitat Valenciana.