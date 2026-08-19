La histórica estación de Pont de Fusta cambia de piel: 2,13 millones para modernizar la central de policia autonómica

La emblemática estación de Pont de Fusta, uno de los edificios históricos más reconocibles de València, afronta una transformación integral. La Conselleria de Emergencias e Interior está ejecutando la reforma de la sede central de la Policía de la Generalitat con una inversión de 2,13 millones de euros y un plazo previsto de 16 meses. El objetivo es adaptar este inmueble protegido a las necesidades actuales de una comisaría y mejorar tanto las condiciones de trabajo de los agentes como la atención a los usuarios. La actuación permitirá reforzar la seguridad, la accesibilidad y la eficiencia energética, sin perder de vista el valor patrimonial del edificio.

Durante una visita a las obras, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, destacó que la reforma permitirá que la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana disponga de “unas instalaciones modernas y acordes con la labor fundamental de protección ciudadana” que desarrolla. Según Valderrama, se trata de una intervención “muy necesaria” para adecuar la antigua estación a su actual uso policial y garantizar mejores condiciones para el personal, los usuarios y el funcionamiento diario del servicio público.

Una renovación completa, de las oficinas a las cubiertas

Las obras abarcan la totalidad del inmueble: sus plantas, fachadas, cubiertas, carpinterías e instalaciones. En total, se reformarán los 2.145 metros cuadrados construidos del edificio y se rehabilitarán más de 200 metros cuadrados de fachada.

El proyecto contempla una profunda redistribución de los espacios para hacerlos más funcionales. Se renovarán las oficinas y los despachos policiales, los vestuarios, las duchas y los aseos, además de los almacenes y las zonas de servicio.

También se mejorará el control de acceso y se sustituirán pavimentos, techos y carpinterías interiores. La intervención incluye, asimismo, la creación o adecuación de espacios destinados al descanso y al apoyo del personal.

Más accesible, eficiente y segura

Uno de los ejes de la reforma será la mejora de la accesibilidad. A ello se sumará la sustitución de la carpintería exterior para incrementar la estanqueidad y el aislamiento del edificio, reducir su consumo energético y mejorar el confort interior.

Las fachadas y las cubiertas serán rehabilitadas para corregir las patologías detectadas, mientras que los sistemas de climatización y ventilación se renovarán por completo. También se modernizará la instalación eléctrica de toda la comisaría.

La actuación se ejecutará respetando las características arquitectónicas de Pont de Fusta, un edificio singular que cuenta con un grado de protección de nivel 2. El inmueble tiene una superficie en planta de 825 metros cuadrados y alberga desde 1998 la sede de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana.

De estación del ‘trenet’ a sede policial

La historia de Pont de Fusta se remonta a finales del siglo XIX. El proyecto de la estación fue aprobado el 18 de abril de 1892 y su diseño se atribuye al arquitecto Joaquín María Belda.

El edificio nació como estación central y como centro administrativo de la compañía ferroviaria. Hasta 1995 fue la cabecera de la zona norte de la red valenciana de vía estrecha, el popular ‘trenet’. Tres años después comenzó una nueva etapa como sede policial.

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Mientras duren las obras, los agentes destinados habitualmente en Pont de Fusta continuarán trabajando en los espacios habilitados de manera provisional en Feria Valencia. Las dependencias temporales se encuentran en el antiguo edificio de sistemas y en el pabellón 8.