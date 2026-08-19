Los problemas del vicepresidente Martínez Mus con el auricular en un directo con À Punt

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Reconstrucción Vicente Martínez Mus ha pasado un mal momento con un auricular rebelde, durante una entrevista en À Punt. La conexión se ha realizado desde Dénia, donde el vicepresidente iba a ofrecer un balance del Servicio de Vigilancia Marina. Desde el inicio de la entrevista en "Les notícies del matí" el auricular ya parecía tener vida propia. Y en las primeras respuestas el conseller se lo ha tenido que recolocar en dos ocasiones. Hasta que pasados dos minutos el auricular que le permitía escuchar las preguntas de Toni Cano, el conductor estas semanas del programa, ha decidido desprenderse de la oreja del conseller, con tan mala fortuna que Martínez Mus no atinaba a encontrarlo. Hasta que uno de sus asesores ha tenido que entrar en plano para entregárselo. Y poder continuar con la entrevista en la que han tratado los incendios, la reivindicación para prolongar la vida útil de la central nuclear de Cofrentes y la reconstrucción pendiente tras la dana.