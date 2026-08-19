El precio del metro cuadrado de VPO fijado por Llorca supera en 400 euros el de la vivienda nueva en Valencia

La actualización del precio al que se vende la vivienda protegida en la Comunitat Valenciana, que el Consell ha subido un 7 % en pleno mes de agosto para incentivar a los promotores a construir, ha provocado un choque entre la Generalitat y la oposición, que considera que se está legislando para crear una "VPO para ricos", con precios inasequibles para las clases populares.

Es la segunda subida del actual Consell del PP, justificada por el aumento de los costes de construcción tras la guerra Ucrania, las crisis energéticas, las turbulencias globales o incluso la dana, por las dificultades para conseguir empresas o personal cualificado. En 2023, el precio máximo al que se podía vender se situó en 2.200 euros el metro cuadrado. Con el actual Consell, se pasó primero a 2.400 y ahora, tras negociar con los promotores, se eleva otro 7 % hasta los 2.568 euros.

Las cifras, como mínimo, generan debate si se acude a los datos oficiales de compraventa de inmuebles. Según el recientemente creado Portal Estadístico del Notariado (una herramienta del Consejo General que agrupa a más de 2.800 notarios españoles organizados en 17 colegios territoriales), en la provincia de Valencia los pisos se están escriturando a una media de 1.711 euros el metro cuadrado.

Es el dato general, un promedio entre obra nueva y propiedades de segunda mano. Si se compara solo con la obra nueva, cada vivienda en estas comarcas sale a 2.156 euros el metro cuadrado. No son precios de oferta sino el real de compraventas autorizadas ante notario. Es el promedio estadístico que surge de 2.968 operaciones de nueva construcción en la provincia de Valencia en los últimos doce meses: son pisos con una media de 94 metros de superficie que salían a 203.602 euros la operación.

La diferencia es notable si se compara con el precio máximo fijado para la VPO para zonas tensionadas. El precio maximo fijado por el Consell es de 2.568 euros el metro, es decir, 412 euros superior al que se está pagando en el mercado de nueva construcción en el conjunto de la provincia de Valencia. En concreto, un 19 % más. Con ese doble aumento en los dos últimos años, una vivienda protegida podría alcanzar los 231.000 euros, 33.000 euros más que con el anterior Consell.

Por poner en un contexto más amplio, lo que se está pagando ahora mismo por una vivienda en la Comunitat Valenciana son 1.789 euros el metro cuadrado. Es de nuevo un promedio entre vivienda de obra nueva y usada, pero da buena cuenta del poder adquisitivo y de cómo está el mercado. 1.789 euros son 780 euros menos del límite máximo que ha fijado el Consell para la vivienda protegida este 2026. Incluso si se tiene en cuenta solo la vivienda de nueva construcción, el precio es de 2.731 euros en la C. Valenciana, apenas 160 más que el nuevo umbral de VPO.

Una inmobiliaria en Valencia. / JM LOPEZ / LEV

Promotores y expertos reivindican que sin esos precios no hay rentabilidad y, por tanto, no habrá oferta de vivienda protegida. Desde la oposición, por su parte, están cargando durante contra la política de vivienda del actual Consell. El PSPV ha anunciado que llevará a las Corts una proposición no de ley para exigir al Consell que retire las dos subidas del precio de la vivienda protegida y recupere el nivel máximo de ingresos para "evitar VPP carísimas y para ricos".

“La Generalitat se está convirtiendo en un agente más del mercado y de la especulación inmobiliaria y con cada una de estas decisiones se aleja más de lo que debería ser su función: garantizar el derecho constitucional y estatutario de acceso a una vivienda y poner la política de vivienda al servicio de las personas, y no de quienes quieren hacer negocio con ella”, lamenta la portavoz adjunta socialista, María José Salvador.

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En este sentido, exige también al Consell recuperar el límite de ingresos establecido anteriormente para acceder a la vivienda protegida, evitando que se amplíe el acceso a hogares con rentas más elevadas mientras simultáneamente se incrementa el precio de las viviendas. El PSPV plantea pasar del actual umbral de 54.600 euros al anterior de 46.800 euros anuales, es decir, 7.800 euros menos de ingresos al año, un 16,7 %. “Una vivienda protegida debe estar dirigida prioritariamente a quienes tienen dificultades para acceder al mercado libre. No podemos tener una vivienda protegida cada vez más cara y para personas con mayor capacidad económica”, ha añadido.