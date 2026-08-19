La recaudación por herencias en vida se dispara a más del triple tras las rebajas de la Generalitat Valenciana

El cambio de paradigma fiscal en la Comunitat Valenciana, con una rebaja importante para los grandes contribuyentes a través de figuras como el impuesto de Patrimonio o también el de Sucesiones y Donaciones (ISD), podría estar provocando también un cambio de comportamiento de los ciudadanos, según los últimos datos oficiales disponibles. Las últimas estadísticas de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) constatan que en los siete primeros meses de 2026, la recaudación por el impuesto de Donaciones se ha disparado más del triple, en concreto, un 249,7 % más, al pasar de 8,27 millones hasta julio de 2025 a 28,9 este año.

El impuesto de Donaciones grava los incrementos patrimoniales (dinero, inmuebles, acciones, participaciones, vehículos, empresas…) que una persona obtiene de forma gratuita de otra persona viva. En función del grado de parentesco, la bonificación y la base imponible varían. El Consell del PP ha relajado las condiciones hasta dejar prácticamente exenta de tributación las donaciones entre familiares desde que recuperó la Generalitat en 2023.

Habrá que conocer el detalle de la recaudación para entender los motivos del fuerte aumento: si se trata de pocas pero grandes donaciones (esas que ocurren de vez en cuando y disparan la recaudación pública, distorsionando los datos) o si se trata de una avalancha de operaciones menores al calor de las rebajas fiscales implementadas en los últimos años por el Consell del PP.

Más donaciones en 7 meses que en dos años

En todo caso, los casi 29 millones recaudados en la primera mitad de este 2026 son tanto como lo ingresado en los dos años precedentes (12 y 17 millones, respectivamente). Con los datos disponibles (desde 2020) nunca se había recaudado esa cantidad a estas alturas del año.

En paralelo y frente a esa intensísima subida de los ingresos relativos al impuesto de donaciones en lo que va de año, se registra una caída del 13,1 % en el de Sucesiones, que grava esas mismas transmisiones pero una vez la persona donante ha fallecido. La recaudación por esta vía cae de los 144,1 millones de 2025 a 125,2 millones en el ejercicio actual.

Cabe recordar que la rebaja del impuesto de Sucesiones y Donaciones fue la primera medida aprobada por el Consell de Carlos Mazón, sobre la que recientemente también ha reincidido su sucesor, Juanfran Pérez Llorca. A los pocos días de tomar posesión, Mazón anunció la bonificación del 99 % de este impuesto para las donaciones que se realicen en beneficio de hijos, cónyuges y padres. En ese momento la bonificación era del 50 %.

Posteriomente se ha ido ampliando su alcance, extendiendo los parentescos también a nietos, abuelos, tíos y sobrinos. En el caso de las empresas familiares, la bonificación del 99 % aplica a todos los herederos cuando el fundador esté jubilado.

Frenazo en la vivienda usada

Más allá de las donaciones, la Agència Tributària Valenciana se mantiene en unos niveles de recaudación muy similares a los del año pasado. La Generalitat obtiene por tributos propios 1.476 millones hasta julio, apenas un 0,1 % más que en 2025.

El comportamiento recaudatorio, en línea positiva desde hace años, viene condicionado por la buena marcha del ciclo económico, marcado sobre todo por el tirón del mercado inmobiliario, con unos precios disparados en las compraventas. Eso repercute positivamente en los ingresos por el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que subre un 5,7 % (14 millones más), y compensa el frenazo del de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que grava las compras de vivienda segunda mano y que desciende un 1 %, aminorando los ingresos por esta vía en 10 millones de euros.

Estos dos impuestos han dejado 1.202 millones en las arcas autonómicas en los siete primeros meses del año, un 0,3 % más, siendo de nuevo los responsables del 81,5 % de todo lo recaudado directamente por la Generalitat.

Parece que el cambio de tendencia que ya despuntaba en el primer trimestre del año va a más y podría complicar el relato que viene defendiendo la Generalitat del PP en esta legislatura, en la que presume de que bajar impuestos no sólo no reduce la recaudación sino que la espolea y permite más ingresos con los que financiar los servicios públicos. Habrá que ver si esa teoría se sostiene sin el ladrillo.

Viviendas vacías y central nuclear

Además de esto, también desciende la recaudación por otros impuestos que han generado debate, como el que penaliza las viviendas vacías, que retrocede más de un 13 %, pasando de 2,5 millones hasta julio de 2025 a los 2,2 millones de los primeros meses de este ejercicio, o el que grava las actividades que inciden en el medio ambiente.

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Los ingresos por esta vía se han desplomado un 50 % este año (se reducen de 14 a 7 millones) y caerán a cero el próximo curso, después de que el Consell de Carlos Mazón impulsara una rebaja en este sentido para beneficiar a Iberdrola, la compañía afectada por este impuesto como gestora de la central nuclear de Cofrentes. El Consell ya aprobó eliminar el 1 de enero de 2027 esta figura fiscal, pero para el presupuesto de este año ya aprobó una bonificación del 50 %.