Trabajadores del servicio de prevención de incendios: "La conselleria sigue sin responder nuestras peticiones en plena canícula"

La segunda jornada de protesta frente al Palau de la Generalitat por parte del Sindicat de treballadors i treballadores de les Administracions Públiques i els serveis del País Valencià - Intersindical (STAS - Intersindical) de la Comunitat Valenciana sigue sin tener la ansiada respuesta que esperan los trabajadores de prevención de incendios. "Conselleria sigue sin responder nuestras peticiones y sin reunirse con nosotros", asegura el propio sindicato. La falta de efectivos y la precariedad laboral son las principales causas que han reunido a casi ochenta personas en las puertas del Palau en el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales.

Desde la propia organización sindical han querido resaltar el hecho de que tan solo quieren que acudan personas que están de día libre "para que no les traiga consecuencias laborales", un total que asciende a cerca de 120 personas. A la espera de que la Conselleria se reúna con ellos para negociar las condiciones de trabajo durante el tercer día de protestas, que tendrá lugar el próximo jueves 20, el propio sindicato no ha descartado "elevar el nivel de las acciones llevadas a cabo" en el caso de que la institución autonómica no reaccione.

Las protestas siguen siendo las mismas. El personal de prevención de incendios reclama que se adapten los centros de observación a las altas temperaturas, ya que las condiciones no les permiten desarrollar bien su trabajo. También solicitan ocupación durante todo el año, personal calificado y que desaparezcan las condiciones precarias bajo las que desarrollan su labor.

Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales

Ha sido la propia Generalitat quien se ha hecho eco de que el 18 de agosto es el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales a través de las redes sociales. Pese a ello, no atienden a los trabajadores que se deberían encargar de evitar que sucedan, pero cuyas condiciones laborales no les permiten desarrollar la actividad correctamente.

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Protesta de STAS - Intersindical frente al Palau de la Generalitat / STAS - Intersindical

Desde la propia organización sindical afirman que están dispuestos al diálogo para conseguir sus objetivos, pero es la Generalitat quien no quiere hablar con ellos. "Tanto el pasado viernes 14 como el martes 18 nos han dicho que no hay nadie para reunirse con nosotros. Es indignante que en pleno agosto no haya nadie al frente en el tema de prevención de incendios forestales", critican desde STAS.