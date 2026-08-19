Última hora del aviso rojo por calor extremo en la Comunitat Valenciana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado el aviso rojo por altas temperaturas este miércoles 19 de agosto en la Comunitat Valenciana. El litoral de la provincia de Valencia y el litoral norte de Alicante son las zonas que están en riesgo extremo por calor y dónde el termómetro podría dispararse hasta los 44 grados en algunas localidades. Se trata del quinto aviso rojo por calor en lo que llevamos de verano.