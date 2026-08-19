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Última hora del aviso rojo por calor extremo en la Comunitat Valenciana
Aemet ha decretado el aviso rojo por altas temperaturas en todo el litoral de la Comunitat Valenciana
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado el aviso rojo por altas temperaturas este miércoles 19 de agosto en la Comunitat Valenciana. El litoral de la provincia de Valencia y el litoral norte de Alicante son las zonas que están en riesgo extremo por calor y dónde el termómetro podría dispararse hasta los 44 grados en algunas localidades. Se trata del quinto aviso rojo por calor en lo que llevamos de verano.
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