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Última hora del aviso rojo por calor extremo en la Comunitat Valenciana

Aemet ha decretado el aviso rojo por altas temperaturas en todo el litoral de la Comunitat Valenciana

Última hora aviso rojo por calor en la Comunitat Valenciana

Última hora aviso rojo por calor en la Comunitat Valenciana

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Mar Navarro

Lucía Camporro

Carlos Jover

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado el aviso rojo por altas temperaturas este miércoles 19 de agosto en la Comunitat Valenciana. El litoral de la provincia de Valencia y el litoral norte de Alicante son las zonas que están en riesgo extremo por calor y dónde el termómetro podría dispararse hasta los 44 grados en algunas localidades. Se trata del quinto aviso rojo por calor en lo que llevamos de verano.

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