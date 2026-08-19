València afronta una noche extrema que no bajará de los 30 grados

València volverá a enfrentarse a una nueva noche marcada por el calor extremo. Las altas temperaturas, que tampoco darán descanso una vez se oculte el sol, bajarán considerablemente respecto a los picos máximos superiores a 40 grados que asfixian a la ciudad de València. Sin embargo, los descensos no serán significativos hasta el punto de provocar un soplo de aire fresco frente a las altas temperaturas que asolan la ciudad. El descenso será lento, entre las 18, cuando la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) marca 40 grados, y las 00 horas, cuando la misma organización prevé que habrán 37 grados, apenas habrá una diferencia de 3 grados.

Durante la madrugada y el día de mañana, la temperatura mínima no bajará de 30 grados en ningún momento del día, teniendo su punto más bajo a las 8 y a las 23 horas, una temperatura más propia de las horas centrales que de la primera hora de la mañana y la última del día. Durante la madrugada del 19 al 20 de agosto el descenso apenas será perceptible, bajando a un ritmo de un grado por hora entre las 00 horas y las 6. Después de un fuerte día de altas temperaturas en el que la estación de AEMET de València ha marcado una máxima de 42'7 grados, la Comunitat Valenciana seguirá inmersa en potente episodio que ha mezclado el aire sahariano con el soplo de poniente, que ha disparado tanto las temperaturas diurnas como las nocturnas y mantiene unas condiciones adversas para el descanso.

Sin embargo, el calor no será el único protagonista de la jornada del jueves 20 de agosto. La llegada de la masa de viento procedente del Atlántico ha provocado que sea necesario mantener los avisos de nivel amarillo y naranja debido a las temperaturas y a los más que probables eventos de tormenta que azotarán València durante gran parte de la tarde. Un giro radical para la condición metereológica de València, que pasará de la canícula total a una mezcla entre el bochorno del calor con la lluvia.

Del calor extremo a las tormentas

La mañana volverá a ser calurosa y llegará a alcanzar los 38 grados alrededor de las 15 horas, lo que supondrá un crecimiento de ocho grados en menos de siete horas. Será justo en ese momento cuando el tiempo comience a experimentar un cambio brusco y comiencen a aparecer las nubes en el cielo que traerán las primeras precipitaciones del día. A partir de las 16 horas será cuando comiencen las precipitaciones en València, Xàtiva, Sumacàrcer, Cullera, Gandía o Ayora, dejando a la zona sur de la provincia como la más afectada por el cambio drástico de temperaturas. AEMET eleva hasta el 65 % la probabilidad de tormenta entre las 14.00 y las 20.00 horas del jueves 20, que irán acompañados de cielos muy nubosos a partir de primera hora de la tarde y de precipitaciones que podrían intensificarse una hora después de su inicio.

Valencia. VLC. Calor extremo en Valencia con temperaturas de hasta 43 grados y térmometros que marcan hasta 48 / Germán Caballero / LEV

El modelo horario apunta además a rachas de viento que podrían alcanzar 79 kilómetros por hora a las 16.00 horas. Las precipitaciones provocarían también un acusado descenso de los termómetros, que bajarían de los 38 grados previstos a las 15.00 a 34 grados una hora después y a 30 a las 17.00. Una caída rápida que pondría fin al episodio más intenso de calor, aunque no supondrá todavía la llegada de temperaturas frescas: durante la noche del jueves al viernes los valores seguirán rondando los 30 grados durante varias horas.

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València espera el fin de las altas temperaturas con ansia, pero teniendo por delante 24 horas de fuerte contraste meteorológico. Una madrugada sin alivio térmico, con mínimas superiores a los 30 grados, una mañana repleta de calor intenso y una tarde marcada por el riesgo de tormentas, las fuertes rachas de viento y el radical cambio de tiempo son los retos que faltan por llegar antes del fin de una semana marcada por el fuerte calor.