Bejís reclama la declaración de zona catastrófica tras los daños millonarios provocados por el diluvio del 15 de agosto

El Ayuntamiento de Bejís ha solicitado al Gobierno de España la declaración del municipio como Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil, conocida habitualmente como zona catastrófica, después de los importantes daños ocasionados por el episodio de lluvias torrenciales registrado el pasado 15 de agosto. La propuesta municipal, fechada el 17 de agosto, reclama además la puesta en marcha urgente de ayudas económicas directas y beneficios fiscales para afrontar las consecuencias de la emergencia. Según consta en el acuerdo plenario al que ha tenido acceso Levante-EMV, la petición se formula al amparo de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

La magnitud de los daños ha sido explicada también por la alcaldesa de Bejís, María José Madrid, en el programa 'Herrera en COPE', donde ha enumerado los principales desperfectos provocados por la tromba de agua y granizo. El episodio dejó 186 litros por metro cuadrado y afectó tanto al casco urbano como a diferentes puntos del término municipal.

Según explicó la alcaldesa, las intensas precipitaciones provocaron el colapso de las bajantes y la anegación de numerosas viviendas particulares. El agua causó filtraciones en tejados, terrazas y sótanos, dejando daños en inmuebles particulares y complicando la situación de numerosos vecinos.

Graves daños en infraestructuras como el Puente del Canal

Entre las infraestructuras más afectadas se encuentran además elementos considerados clave para las comunicaciones del municipio. Madrid señaló específicamente los graves daños sufridos por el Puente del Canal, así como el deterioro de diversos accesos rurales.

La situación es especialmente grave en el sector agrícola. El diluvio del 15 de agosto ha provocado daños millonarios en los cultivos, según las primeras valoraciones trasladadas por los productores agrícolas de la zona. El episodio de lluvias ha golpeado especialmente a cultivos que se encontraban próximos a la recolección y amenaza con comprometer una parte muy importante de la producción prevista para la próxima campaña.

Las cosechas de aceituna y almendra se han perdido

Los productores agrícolas ya han avanzado que la cosecha de aceituna y de almendra se ha perdido, una circunstancia que supone un duro golpe para la economía de numerosas explotaciones y familias vinculadas al campo. La magnitud de los daños no se limita, por tanto, a las infraestructuras municipales, sino que afecta directamente a una de las principales actividades económicas del entorno rural.

La preocupación se extiende además a la evolución del mercado del aceite de oliva. Los agricultores y productores afectados advierten de que la pérdida de la cosecha tendrá consecuencias sobre la disponibilidad de aceituna para la próxima campaña y apuntan a una posible repercusión en los precios. En este sentido, anticipan que el aceite podría comenzar a encarecerse desde ya ante las malas perspectivas de producción para el próximo año y la reducción de la materia prima disponible.

El pleno de Bejís lanza un SOS al resto de instituciones

Según consta en el acuerdo plenario adoptado en una sesión extraordinaria a la que ha tenido acceso Levante-EMV, el ayuntamiento reclama la adopción urgente de las medidas, ayudas económicas directas y beneficios fiscales previstos en la normativa para afrontar la situación. El documento establece que estas actuaciones deben dirigirse tanto a la restitución de las infraestructuras públicas como a la atención de las personas afectadas.

La petición municipal adquiere especial relevancia por la combinación de daños materiales y pérdidas agrícolas. Por un lado, el episodio de lluvias ha provocado desperfectos en viviendas, muros, caminos e infraestructuras; por otro, los daños en las explotaciones agrícolas amenazan con tener consecuencias económicas que se prolonguen más allá de la emergencia inmediata, al afectar a la producción de aceituna y almendra de la próxima campaña.

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El acuerdo también contempla que la Alcaldía-Presidencia quede facultada para realizar cuantos trámites y gestiones sean precisos ante la Delegación del Gobierno y las demás administraciones competentes. El objetivo es agilizar la tramitación de la solicitud y facilitar la puesta en marcha de las actuaciones necesarias para hacer frente a los daños ocasionados por el temporal.