Se busca director de comunicación para la empresa de los bomberos forestales

La Generalitat busca director o directora de comunicación para la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE), un puesto de alta dirección con sueldo equiparable al de subdirector general de la Generalitat (entre 55.000 y 75.000 euros) que quedó vacante el pasado mes de junio con el cese de la anterior responsable de comunicación, la periodista, Aurora Roca, que fichó en junio como asesora de gabinete por el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, engrosando así a la lista de personal eventual del nuevo Consell de Juanfran Pérez Llorca.

La empresa pública creada en 2018 para gestionar el Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat, dependientes hasta entonces de Tragsa, lleva tiempo en el ojo del huracán por distintas razones. Las movilizaciones y protestas de los bomberos son continuas. Entre los problemas que arrastra la SGISE destaca la falta de personal, las unidades infradotadas y las dificultades para implantar el tercer turno permanente, a las que se suman las críticas sindicales sobre la transparencia de las bolsas urgentes de contratación. Los informes de auditoría han puesto salvedades relevantes en personal, tesorería, contratación y encargos a Tragsa.

Los responsables de la empresa, dependiente a la hora de movilizar efectivos de la Conselleria de Emergencias, se han visto implicados en la investigación de la dana del 29 de octubre de 2024, especialmente, por la orden de retirada de las unidades que vigilaron el río Magro y el barranco del Poyo. Las comparecencias han dejado en evidencia fallos en la cadena de mando. El gerente de la SGISE Raúl Quílez dimitió en febrero pasado tras declarar ante la jueza que no tomó decisiones en el Cecopi y que no conoció hasta días después la retirada de los efectivos del Poyo.

Reforzar la reputación

Al nuevo director o directora de comunicación se le encomienda, entre otras, la misión de impulsar la estrategia de comunicación operativa y corporativa, tanto interna como externa, asesorar a todas las áreas de la empresa, reforzar la reputación de la SGISE o supervisar los contenidos de carácter corporativo y operativo en todos los soportes digitales o analógicos y todos los relacionados con la imagen e identidad corporativa.

La Generalitat ha aprobado para 2026 un presupuesto de 79,14 millones de euros para bomberos forestales y SGISE, una oferta pública de empleo de 402 puestos, bolsas temporales y nuevos procedimientos para adquirir vehículos y autobombas. Sin embargo, sindicatos y oposición sostienen que la ejecución práctica está siendo lenta y que la plantilla y los medios todavía no cubren las necesidades anunciadas. La Generalitat replica que está incorporando hasta 200 efectivos, renovando cerca del 40 % del parque móvil y corrigiendo problemas heredados de gobiernos anteriores.

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El PSPV ha anunciado una iniciativa en las Corts después de recibir testimonios según los cuales algunas unidades habrían realizado desplazamientos superiores a 300 kilómetros, con hasta tres horas de viaje para llegar a incendios como los de Catí y Tírig, varias horas de intervención y otras tres horas de regreso. La formación califica esas condiciones de inseguras e indignas y responsabiliza a la falta de personal y planificación.