La caída de un árbol obliga a cortar la línea C2 y provoca retrasos en los trenes de Media y Larga Distancia
Adif trabaja para retirar el árbol y recuperar la circulación mientras informa que los pasajeros afectados
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El temporal ha azotado con fuerta La Ribera Baixa. Un árbol ha caído sobre la infraestructura ferroviaria entre Alzira y La Pobla Llarga, lo que ha obligado a detener temporalmente la circulación de trenes en este tramo de la línea C2 de Cercanías de València. El Centre de Coordinació d'Emergències ha recibido el aviso de Adif sobre la incidencia, que está provocando problemas en el servicio ferroviario.
Ante la interrupción de la circulación, Adif ha previsto el transbordo de los pasajeros afectados para garantizar su desplazamiento mientras se trabaja en la retirada del árbol. La incidencia afecta a los trenes de la línea C2 que circulan por este tramo de la red de Cercanías.
Además, el corte de la infraestructura está provocando retrasos en trenes de Media y Larga Distancia que utilizan este recorrido. Adif ha movilizado equipos para retirar el árbol y reparar la incidencia con el objetivo de normalizar la circulación ferroviaria lo antes posible.
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