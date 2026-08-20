La noche más calurosa de la historia en la Comunitat Valenciana: la "ponentà" deja picos de 39 ºC a medianoche

La Comunitat Valenciana ha vivido esta última noche y madrugada un episodio meteorológico extremo que ya forma parte de la historia. En la inmensa mayoría de las poblaciones valencianas, se han registrado las temperaturas mínimas más altas desde que existen registros, marcando un hito preocupante con unas condiciones meteorológicas extremas sin precedentes.

Este fenómeno, impulsado por una intensa "ponentà", ha provocado que el aire cálido y seco elevara los termómetros a niveles excepcionales incluso en horas nocturnas. Este episodio extremo llega tras una jornada en la que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantuvo activado el aviso rojo por temperaturas extremas en todo el litoral de Valencia y el litoral norte de Alicante.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantuvo activado el aviso rojo por temperaturas extremas en todo el litoral de Valencia y el litoral norte de Alicante. / Germán Caballero

Una madrugada con temperaturas de pleno día

La magnitud de la calor ha sido tal que, pasadas las 12 de la noche, gran parte del territorio valenciano se ha encontrado bajo condiciones de calor extremas. Durante la madrugada, se han llegado a registrar valores de entre 35 ºC y 37 ºC en numerosas zonas, alcanzando localmente los 39 ºC.

Temperaturas a las 12 de la noche

Dénia / el Ràfol d'Almúnia: 39 ºC

39 ºC Gandia, Oliva, Cullera, Pego, Pedreguer, Favara, Corbera, Orba y Sagra: 38 ºC

38 ºC València, Quart de Poblet, Picanya, Tavernes de la V., Parcent, Redován, Benirredrà y la Vilavella: 37 ºC

37 ºC Sagunt, Paterna, Xàtiva, Aldaia, Paiporta, Xirivella, Alboraia, Riba-roja de Túria, Godella y Carlet: 36 ºC

36 ºC Alcalalí, Orihuela, Sueca, Algemesí, l'Eliana, l'Alcúdia, Massanassa, Albal, Sollana, Meliana y l'Énova: 35 ºC

Temperaturas a las 12 de la noche. / Avamet

Un ejemplo claro de esta fuerza del viento de poniente se registró en la Plana Baixa. En Nules, el termómetro marcó 37,3 ºC a la 1:16 horas de la madrugada, lo que supone la temperatura más alta registrada en dicha localidad en todo el año 2026. Otros puntos cercanos también sufrieron valores extremos durante la noche, como la Vilavella (38 ºC), Betxí (37 ºC), o la Vall d’Uixó y el sur de Onda, donde se alcanzaron los 36 ºC.

Temperaturas pasadas las 12 de la noche

Nules (Plana Baixa): 37,3 ºC a la 1:16 h de la madrugada

37,3 ºC a la 1:16 h de la madrugada La Vilavella: 38 ºC

38 ºC Betxí: 37 ºC

37 ºC La Vall d'Uixó: 36 ºC

36 ºC Sud del terme d'Onda: 36 ºC

Temperaturas mínimas que no bajaron de los 30 ºC

El análisis de la red de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) es revelador de la severidad de la noche. En 677 estaciones de su red, un 77 % del total, las temperaturas no bajaron de los 25 ºC en ningún momento. Aún más significativo es que 130 estaciones no lograron bajar de los 30 ºC durante toda la noche.

Cabe señalar que estas cifras de temperaturas mínimas son provisionales, ya que en una parte importante del territorio se prevé que las mínimas reales se alcancen durante la tarde, momento en el que se esperan tormentas que aliviarán el ambiente. No obstante, los registros nocturnos sirven para ilustrar la dureza de la jornada vivida.

Temperaturas "más frescas" de la noche

València (Micalet): 32,4 ºC

32,4 ºC Benifairó de la Valldigna: 32,3 ºC

32,3 ºC Tavernes de la Valldigna (IES La Valldigna): 32,3 ºC

32,3 ºC València (Camins al Grau): 32,2 ºC

32,2 ºC València (Albors): 32,2 ºC

32,2 ºC València (Benimaclet): 32,1 ºC

32,1 ºC La Vilavella (Ptda. Forns): 31,9 ºC

31,9 ºC València (En Corts): 31,9 ºC

31,9 ºC Alboraia: 31,8 ºC

31,8 ºC València (l'Olivereta): 31,8 ºC

31,8 ºC València (Altocúmulo): 31,8 ºC

31,8 ºC València (Penya-roja): 31,8 ºC

31,8 ºC El Genovés (Canonge Llopis): 31,8 ºC

31,8 ºC València (Patraix): 31,7 ºC

31,7 ºC Xàtiva (centre): 31,7 ºC

31,7 ºC Dénia (Joan Chabàs): 31,7 ºC

31,7 ºC Vilallonga (nord): 31,6 ºC

31,6 ºC Dénia (Club Nàutic): 31,6 ºC

31,6 ºC Godella: 31,5 ºC

31,5 ºC Xàtiva (IES Josep de Ribera): 31,5 ºC

31,5 ºC La Vall d'Uixó: 31,4 ºC

31,4 ºC Gandia (Escola Pia): 31,4 ºC

31,4 ºC Palma de Gandia (Ajuntament): 31,4 ºC

31,4 ºC Pego (Sant Jaume): 31,4 ºC

31,4 ºC València (Colegio Pureza de María-Cid): 31,3 ºC

31,3 ºC Aldaia (Ajuntament): 31,3 ºC

31,3 ºC Pego (Ambra): 31,3 ºC

31,3 ºC Massanassa (IES Massanassa): 31,2 ºC

31,2 ºC Cullera (Sant Antoni): 31,2 ºC

31,2 ºC Xàtiva (IES Dr. Lluís Simarro): 31,2 ºC

31,2 ºC Gandia (Ajuntament): 31,2 ºC

31,2 ºC Oliva (Col·legi El Rebollet): 31,2 ºC

31,2 ºC Tavernes de la Valldigna (Sequers): 31,2 ºC

31,2 ºC Tavernes de la Valldigna (Ull del Bou/Cambro): 31,2 ºC

31,2 ºC Pego (centre): 31,2 ºC

31,2 ºC Pego (Musical): 31,1 ºC

31,1 ºC Benirredrà: 31,1 ºC

31,1 ºC Novetlè: 31,0 ºC

31,0 ºC La Vilavella (Carrer Barranc): 30,9 ºC

30,9 ºC La Pobla de Farnals (platja): 30,9 ºC

30,9 ºC Albal (centre): 30,9 ºC

30,9 ºC Aldaia (Sud): 30,9 ºC

30,9 ºC Quart de Poblet: 30,9 ºC

30,9 ºC Xirivella (Centre Cívic): 30,9 ºC

30,9 ºC Cullera (Far): 30,9 ºC

30,9 ºC Cullera (el Marenyet): 30,9 ºC

30,9 ºC Vilallonga (Serpis): 30,9 ºC

30,9 ºC Dénia (les Rotes): 30,9 ºC

30,9 ºC La Vilavella (Ajuntament): 30,8 ºC

30,8 ºC Sagunt (Port de Sagunt): 30,8 ºC

El cambio climático, tras la ola de calor

Este episodio no debe entenderse como una de las noches más cálidas del verano, sino como la más cálida desde que hay registros en la mayoría de las poblaciones valencianas. Ante esta anomalía climática, la sentencia de la Avamet es contundente: el responsable directo de esta calor tan extremo es el cambio climático.

Este fenómeno se suma a la intensa jornada de ayer miércoles, caracterizada por una "ponentà" que dejó la jornada más cálida del año en muchos puntos del litoral de Valencia. Según los datos de Avamet, 352 estaciones de su red, lo que supone un 40 % del total, superaron ayer los 40 ºC.