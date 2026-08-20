Drástico giro del tiempo en la Comunitat Valeciana: Aemet establece el aviso naranja por tormentas con granizo este jueves

Después de una jornada extrema marcada por el récord de calor en muchos puntos de la Comunitat Valenciana, este jueves 20 de agosto se prevé un cambio notable en el tiempo. La "ponentà" del miércoles, que obligó a establecer el aviso rojo por altas temperaturas, cerró parques naturales como el de la Devesa del Saler y mantuvo abiertas las piscinas más allá de su horario habitual, llega a su fin.

El paso de una vaguada que atravesará rápidamente la Península Ibérica, acompañada de la entrada de una masa polar más fresca, marcará un descenso de las tempertaturas de manera generalizada desde hoy, según informa Aemet.

Aviso naranja por tormentas

El sofocante calor deja paso a las precipitaciones. La Comunitat Valenciana se encuentra este jueves en alerta por lluvias y tormentas eléctricas. Si bien el calor no se marcha por completo de la Comunitat, las tormentas toman protagonismo con avisos de nivel naranja en el litoral y el interior sur de la provincia de Valencia y el interior de Alicante. Aemet informa de lluvias con acumulados de 40mm. en una hora y tormentas que pueden ir acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo, sin descartar que éste sea grande.

Los avisos bajan a nivel amarillo por lluvias y tormentas en el resto de la Comunitat Valenciana a excepción del sur de Alicante, que se librará previsiblemente de las precipitaciones. Se esperan acumulados de 20mm. en una hora y tormentas que también pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

A su vez, Aemet también alerta de fenómenos costeros de nivel amarillo en los litorales de Valencia y Alicante, con vientos de componente oeste y suroeste y olas de 2 a 3 metros en Alicante.

Se mantiene aviso amarillo por calor

El calor remite, pero no desaparece por completo. Las comarcas costeras mantienen el aviso amarillo por temperaturas de hasta 36 grados, sin descartar que se alcancen los 39 grados de forma local en puntos del litoral de Valencia y Castellón.

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El cambio del tiempo se hará más notable durante el fin de semana, cuando se espera un acusado descenso de las temperaturas que se prolongará durante los primeros días de la próxima semana. Además, no se descartan también chubascos localmente fuertes en zonas del norte de la Comunitat Valenciana.