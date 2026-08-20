Vaivén
La fideuà en la "mejor compañía" del alcalde de Cullera
"Enfront la calor, la mar, la mediterrània, i sempre, la millor companyia". Ese es el mensaje que acompaña la foto que ha subido a sus redes sociales al alcalde de Cullera, Jordi Mayor, que este miércoles, en plena "ponentà" reunió alrededor de una fideuà en el chiringuito 'Sol i lluna' de la playa de Cullera a la cúpula del partido. Estaban la secretaria general de los socialistas valencianos, ministra de Ciencia y candidata socialista a la Generalitat, Diana Morant, y la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, junto a la número cuatro del PSOE y delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Una triada que completaba la secretaria de Estado de Comunicación, la periodista valenciana (con apartamento en Cullera) Lydia del Canto y el dircom de Bernabé, Alejandro García.
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