El poniente y una bolsa de aire sahariano disparan los termómetros en la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana y el litoral del Mediterráneo se han convertido en la excepción térmica del país durante las últimas 24 horas. Mientras que en el resto del país bajaban las temperaturas, en la Comunitat Valenciana las temperaturas suben hasta registrar picos superiores a los 40 grados en València durante el día y otra noche tórrida más, con mínimas que no bajarán en algunos puntos de los 30 grados. Este fenómeno tiene su origen en la convergencia de varias masas de aire justo encima de la franja litoral.

Concretamente, una masa de aire sahariano y el viento que llega de poniente son los dos máximos responsables de este aumento tan drástico de temperatura. ¿Pero por qué sucede? Jorge Olcina, Catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante y Director del laboratorio de Climatología de la misma universidad explica a que se debe este hecho, que poco tiene que ver con la temperatura que ha alcanzado el mar Mediterráneo,y mucho con el choque de masas de aire que entran desde los diferentes puntos a la Comunitat Valenciana.

Dos aires muy calientes

El fenómeno se explica por la acción de tres tipos diferentes de masas de aire, dos en las capas altas de la atmósfera -uno frío que entra desde el Atlántico y otro caliente que llega desde el Sáhara- y uno de poniente que se desplaza a través de la superficie. El aire sahariano, que se ha estado desplazando a través de toda España, está siendo arrastrado por el aire que entra desde el atlántico en dirección al Mediterráneo. "Tenemos el aire sahariano justo encima de la Comunitat Valenciana", argumenta Olcina. A ello se suma la segunda masa de aire caliente, la que llega de poniente y se desplaza por la superficie. "Está entrando un viento de poniente muy reseco. Eso hace que no haya tanta humedad", explica.

El momento en el ambos se encuentran y se comprimen provoca el pico alcanzado de temperatura que alcanzará cifras superiores a los 40 grados, especialmente cerca de la costa valenciana. No será un periodo demasiado largo, ya que el mismo aire frío proveniente del Atlántico será lo que provoque las fuertes tormentas que se esperan en los días posteriores a la canícula . Según ha afirmado el propio Olcina, las altas temperaturas se tratan de un "final de ciclo seco y cálido" justo antes de entrar en uno que se caracterice por la humedad y el riesgo de tormentas.

València el miércoles 19 a las 11 de la mañana en plena ola de calor a 38 grados / Germán Caballero

La falta de humedad provocará que el aire sea más seco. "Los vientos de poniente aumentan la temperatura y reduce la humedad, pero el soplo de aire frío cambiará todo el panorama", detalla el catedrático. En las zonas de la costa sí que se podrá notar la falta de humedad, ya que pese a no tener una relación directa, el hecho de que haya una gran cantidad sí que provoca que la sensación térmica sea considerablemente superior.

Noticias relacionadas

Será a partir del jueves 20 cuando las condiciones climatológicas den un giro completo debido a la unión entre las masas de viento de la parte alta de la atmósfera. El cambio será más fácil de apreciar en el interior de la península y en las zonas de costa oeste, pese a que en València se esperan lluvias y tormentas que también irán acompañadas de altas temperaturas. Las comarcas del interior serán las que más puedan apreciar el descenso de temperaturas una vez la masa de viento sahariana y el soplo de viento de poniente se hayan visto completamente desplazados por el aire proveniente desde el Atlántico. "El interior de Castellón, Requena-Utiel o Alt Vinalopó sí que van a notar el descenso a partir del jueves, sobre todo en las mínimas, que van a ser muy soportables para poder dormir por debajo de los veinte grados", concluye Olcina.