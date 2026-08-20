Miércoles al rojo vivo en la Comunitat Valenciana: El día más caluroso del verano dispara los termómetros por encima de los 44 grados

La Comunitat Valenciana vivió este miércoles una jornada de calor de las que vacían las calles, obligan a blindar las ciudades y pueblos y baten récords: termómetros por encima de los 44 grados, alerta roja, 333 municipios en riesgo alto para la salud y un cóctel de poniente y baja humedad que disparó el peligro de incendios. El episodio, uno de los más duros del verano, obligó a cerrar espacios naturales, reforzar la vigilancia forestal y movilizar medios de emergencia ante varios fuegos que, por fortuna, pudieron ser contenidos con rapidez.

Este quinto episodio de calor extremo del verano es fruto de un cóctel compuesto por viento de poniente y sahariano, baja humedad y unas condiciones especialmente desfavorables para la propagación de incendios forestales, como los conatos declarados y extinguidos en el Carraixet, Sueca, Fontanar dels Aforins y Mas del Jutge. El aviso rojo entró en vigor este miércoles a las 13:00 horas, y decayó a las 20:59 horas. Menos de 24 horas de alerta por el que ha sido uno de los episodios de calor extremo más brutales del verano en la Comunitat Valenciana. La peor parte se la ha llevado la propia ciudad de València, además de las comarcas de la Ribera Alta y la Costera.

Récord de temperatura

De hecho, como era de esperar, se ha batido el récord de temperatura del verano. En concreto, cinco localidades de la Comunitat Valenciana encabezan el ránking de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de una jornada de calor extremo en España. Son València, Manises (en la estación meteorológica del aeropuerto), Xàtiva, Carcaixent y Polinyà de Xúquer.

Jornada de calor extremo en València este miércoles / Germán Caballero

El calor ya había superado a las 15.30 horas los 40 grados en una docena de puntos de la Comunitat según las mediciones de Aemet. Como es habitual, ha sido Xàtiva la que ha alcanzado la temperatura máxima más elevada, con 43,7 ºC, seguida de Carcaixent, con 43,6 ºC, y el aeropuerto de València, con 43,2 ºC. También se han superado los 42 ºC en Polinyà de Xúquer y València, ambas con 42,5 ºC. Otros puntos de la Comunitat Valenciana han registrado valores igualmente elevados, como Llíria, con 41,3 ºC; Elche, con 40,7 ºC; Segorbe, con 40,5 ºC; Pinoso, con 40,3 ºC; Ontinyent, con 40,2 ºC; el Tancat de Mília (en Sollana), con 40,1 ºC; Sagunt, con 40,0 ºC, y Villena, con 39,7 ºC.

Pocos cambios una hora después, aunque todavía más calor: según los datos registrados a las 16.30 horas, Xàtiva continuaba encabezando las temperaturas máximas, con 44,1 ºC. Le seguían a esa hora Carcaixent, con 43,6 ºC, y el aeropuerto de València, con 43,4 ºC. En la ciudad de València se habían alcanzado a las 16.30 horas los 42,7 ºC, mientras que Polinyà de Xúquer registró una máxima de 42,4 ºC.

Durante la noche, las temperaturas tampoco han dado tregua a la ciudad de València, donde el termómetro no ha bajado de los 30 grados. Desde las 18 horas, cuando AEMET marcaba 40 grados en València, hasta las 00, cuando marcaba 37, la caída tan solo fue de 3 grados. El lento descenso también se pudo apreciar a lo largo de la madrugada, cuando bajó al ritmo de algo menos de un grado a la hora.

Más de 300 municipios en riesgo para la salud y récord en València

Esas temperaturas no son inocuas. En total, 333 municipios de 24 comarcas estaban en riesgo alto para la salud derivado de las altas temperaturas, según el listado facilitado por la Conselleria de Sanidad.

Tan solo habían transcurrido unas horas desde el inicio de la alerta roja por temperaturas extremas y las máximas en la ciudad de València ya habían batido el récord del verano. La capital ha alcanzado a las 15.10 horas del miércoles una temperatura de 42,5 grados.

Y las zonas en alerta se han blindado contra las consecuencias del bochorno. En la capital, el Ayuntamiento de València ha reforzado la protección de la Devesa ante el riesgo extremo de incendios forestales en una jornada de alerta roja. Desde primera hora del miércoles se cerraron los accesos a la masa forestal de la Devesa de El Saler y quedó restringida la circulación por este paraje natural del sur de la ciudad tanto de cualquier tipo de vehículo, como de bicicletas o personas a pie. La medida se extiende hasta el viernes incluido, tal y como marca la resolución de la Generalitat.

Jornada de calor extremo en València este miércoles / Germán Caballero

Asimismo, los 11 cañones SIDEINFO del bosque de la Devesa de El Saler se activaron este miércoles por la mañana de forma preventiva para humedecer la vegetación, reducir la temperatura del entorno y generar corredores húmedos que faciliten una evacuación segura y dificulten la propagación de un posible incendio. Y en paralelo los Bomberos del Ayuntamiento de València pasaron el día refrescando la zona aledaña a los bloques residenciales en la Gola de Pujol, donde hace varios años se registraron incendios de grandes dimensiones.

Ciudades vacías y blindadas

Pero más allá del “polvorín” de los bosques, los barrios de la ciudad también decretaron cerrojazo para evitar las consecuencias del calor para la salud. En el marco de este dispositivo, se ordenó el cierre de las Torres de Serranos, las Torres de Quart, los cementerios municipales, el Casal d’Esplai y el Parque Gulliver a partir de las 13:00 horas, y se aconsejó además evitar los parques infantiles por las altas temperaturas de sus elementos.

Muy cerca de València, y por idénticos motivos, funcionaban los cañones de agua que protegen El Vedat de Torrent frente al riesgo de incendios forestales. Este mecanismo se ha activado hasta en 29 ocasiones en quince días durante este verano de forma automática, cada vez que la alarma por calor ha alcanzado el nivel rojo. La última vez, claro, este miércoles por el riesgo extremo.

Aun con todas las precauciones, algo de fuego sí que se ha visto. El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el miércoles a primera hora de la tarde el aviso de un incendio de vegetación con origen en el municipio de Fontanars dels Alforins. Se movilizaron dos unidades de bomberos forestales, una terrestre y la otra helitransportada, además de una autobomba, tres medios aéreos y dos dotaciones de la Generalitat. La rápida actuación convirtió un peligroso incendio de vegetación en un mero susto en plena alerta roja.

Jornada de calor extremo en València este miércoles / Francisco Calabuig

Conatos de incendio sofocados

Por su parte, pasadas las dos de la tarde, tres d otaciones de bomberos de Moncada, la Pobla de Farnals y Sagunt, un jefe de sector, un oficial, un coordinador forestal, cuatro medios aéreos y tres unidades de Bomberos Forestales de la GVA comenzaron a intentar sofocar las llamas de un incendio en el barranco del Carraixet. El fuego se originó en la pedanía de Carpesa, pero las llamas se trasladaron al otro lado del cauce, en el término entre Bonrepòs i Mirambell y Vinalesa, municipios de L'Horta Nord. Emergencias activó la situación 0 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales (PEIF) y movilizó dos medios aéreos y cuatro dotaciones de bomberos y, pasadas las cuatro, fuentes institucionales presentes en el incendio aseguraban que el fuego ya estaba prácticamente bajo control ante la rapidez de la actuación de los medios movilizados.

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