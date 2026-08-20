Altas temperaturas
Noche infernal en la Comunitat Valenciana: los municipios que han dormido a 30 grados esta madrugada
Localidades como Dénia y Gandia registraron valores superiores a los 38 grados pasada la medianoche
La jornada del miércoles pasará a la historia como una de las más tórridas en la Comunitat Valenciana. El calor no cesó de día pero tampoco de noche hasta el punto de que muchos municipios del territorio vivieron la madrugada más tórrida de los últimos años. El aviso rojo decretado para la provincia de Valencia y parte de la de Alicante dio paso a una noche con temperaturas que máximas de hasta 39 grados en la medianoche.
Según datos ofrecidos por la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), Dénia se llevó la peor parte de la madrugada. La capital de la Marina Alta registró la temperatura más alta de la Comunitat Valenciana durantela madrugada con 39 grados, liderando la lista de los 19 municipios que pulverizan la barrera de los 37 grados en la medianoche.
Los municipios que han superado los 37 grados esta noche
Pero no solo se pasó mucho calor en Dénia. Avamet confirma que el termómetro rebasó los 37 ºC en otros 18 municipios valencianos, como el Ràfol d'Almúnia, Gandia, Oliva, Cullera, Pego, Pedreguer, Favara, Corbera, Orba, Sagra, València, Quart de Poblet, Picanya, Tavernes de la Valldigna, Parcent, Redován, Benirredrà y la Vilavellaí.
LISTADO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS (0:00 h)
- 39 ºC: Dénia / el Ràfol d'Almúnia
- 38 ºC: Gandia / Oliva / Cullera / Pego / Pedreguer / Favara / Corbera / Orba / Sagra
- 37 ºC: València / Quart de Poblet / Picanya / Tavernes de la V. / Parcent / Redován / Benirredrà / la Vilavella
- 36 ºC: Sagunt / Paterna / Xàtiva / Aldaia / Paiporta / Xirivella / Alboraia / Riba-roja de Túria / Godella / Carlet
- 36 ºC: Alzira / Benifaió / Alginet / Guadassuar / Tous / Palma de Gandia / Torres Torres / Benimuslem
- 36 ºC: la Vall d'Uixó / Burjassot / Artana / Villalonga / l'Atzúbia / Potries / Sumacàrcer / Salem / Alcalalí
- 35 ºC: Orihuela / Sueca / Algemesí / l'Eliana / l'Alcúdia / Massanassa / Albal / Sollana / Meliana / l'Énova
- 35 ºC: Picassent / Monòver / Almoradí / Betxí / Llombai / Benifaió de la Valldigna / Gestalgar / Murla
- 35 ºC: Aspe / Rugat / Agimia d'Alfara / Senija / Aielo de Rugat / Benjitar / Otos / la Barraca d'Aigües Vives
- 35 ºC: Xixona / el Genovés / Castelló de Rugat / Benigembla / Relleu / Antella / Aigües / Alcàntera de Xúquer
- 35 ºC: Cheste / Carrícola / Cárcer / Castelló / Chulilla / Guadalest / la Vall de Gallinera / la Vall d'Ebo
- 35 ºC: Torrevieja / Miramar / Náquera / Montesa / Pedralba / Barx / el Real de Gandia / la Vall de Laguar
- 34 ºC: Puçol / Chiva / Buñol / Vilamarxant / Serra / Tírig / les Useres / Quartell / Benavites / Suera / Quesa
- 34 ºC: Muro d'Alcoi / Enguera / Bobaite / Albaida / Aielo de Malferit / Vallada / Cortes de Pallás / Alfondeguilla
- 33 ºC: Alcoi / Ontinyent / Petrer / Crevillent / Cocentaina / Canals / Altura / Rossell / Catí / Xert / Costur
- 33 ºC: Vilar de l'Arzobispo / Cofrentes / Godalest / Macastre / Yátova / els Rosildos / Almedíjar / Cerdà
- 32 ºC: Alacant / Elda / Santa Pola / Onda / la Pobla de Vallbona / Llucena / Higueras / Torralba del Pinar
- 32 ºC: Ayora / Biar / Casinos / Alfafara / Calles / la Serra d'en Galceran / Fuentes de Ayódar / la Granja de la C.
- 31 ºC: Elx / Villena / Xàbia / Llíria / Banyeres de Mariola / Castellnovo / Algar de Palància / Benicolet / Almiserà
- 31 ºC: la Vall d'Alba / Quatretonda / Gátova / el Ballestar / Cervera del Maestre / Benimassot / Alcoleja
- 30 ºC: Castelló de la Plana / Benidorm / la Vila Joiosa / Altea / Llíria / Requena / Utiel / Benicàssim / Castalla
- 30 ºC: Vila-real / Borriana / Almassora / Teulada / Montanejos / la Font de la Figuera / Fontanars dels Alforins
- 29 ºC: l'Alcora / Onda / Bocairent / La Nucia / Polop / Callosa d'en Sarrià / Torreblanca / Zucaina / Beneixama
- 29 ºC: Moncofa / Tuéjar / Viver / Villores / Xodos / Siete Aguas / Caudete de las Fuentes / Titaguas
- 28 ºC: Vinaròs / Benicarló / Peñíscola / Chelva / Camporrobles / Sinarcas / Castellfabib / Puebla de Arenoso
- 28 ºC: Ibi / Tales / Culla / Cinctorres / Forcall / Quartoneta / Gorga / Sacañet / San Vicente de Piedrahita
- 27 ºC: Vilafranca / Castellfort / Ares del Maestrat / Vistabella del Maestrat / Cortes de Arenoso / Castell de Cabres
- 26 ºC: Segorbe / Benassal / la Jana / Fanzara / Santa Magdalena de Polpís / Fredes / Coratxà
- 25 ºC: Alcalà de Xivert / Pina de Montalgrao / Villanueva de Viver / Morella (Mas Agustino) / les Coves de Vinromà
- 24 ºC: Sant Mateu / la Pobla Tornesa / El Toro / Herbers
- 23 ºC: Ademuz / Atzeneta del Maestrat / Navalón
- 22 ºC: Sorita / Arroyo Cerezo
- 21 ºC: Vallibona
- 17 ºC: la Pobla del Bellestar (Vilafranca)
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