Dos medios aéreos combaten una reproducción en el perímetro del incendio de la Vall d'Uixó

Los servicios de emergencia se mantienen en alerta tras detectarse una reproducción en el perímetro del incendio forestal de la Vall d'Uixó registrado hace unas semanas, concretamente en la zona de Tales.

El Consorci de Bomberos de la Diputación de Castellón ha movilizado recursos hacia el área afectada para frenar el avance de las llamas dentro del perímetro del incendio de la Vall d'Uixó en Tales.

El operativo desplegado en este punto incluye dos unidades de los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana; dos medios aéreos de la Generalitat Valenciana, que comprenden un helicóptero con brigada helitransportada (UBF) y un avión; y un coordinador forestal del Consorci Provincial de Bombers de Castelló

Otros dos incendios activos en la Vall d'Uixó

De forma paralela, los efectivos de emergencias han tenido que actuar ante otros dos incendios de vegetación localizado fuera del perímetro, también en el término municipal de la Vall d'Uixó.

Por una parte, uno situado concretamente en el camí La punta y que, gún las primeras informaciones, afecta a un campo de cultivo abandonado. Para su extinción se han movilizado una dotación del Consorci Provincial de Bombers de Castelló y una unidad de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana.

Por otra parte, el Consorci de Bomberos de la Diputación de Castellón también se ha movilizado a incendio de vegetación que afecta a unas balas de paja en la Vall d'Uixó, un aviso en el que interviene el parque de la Plana Baixa.

Efectivos de bomberos en La Vall d'Uixó (Castellón), cuando el incendio declarado el pasado sábado cumple este jueves su sexto día activo, con un perímetro de 84 kilómetros y 9.300 hectáreas quemadas, según el último balance oficial, y cuyos trabajos de extinción afrontan unas 48 próximas horas cruciales para lograr su estabilización. EFE/Kai Försterling. AÑADE TEXTO / Kai Försterling / EFE

El impacto del gran incendio de la Vall d'Uixó y la Serra d'Espadà

Estos avisos actuales ocurren semanas después de que se diera por controlado el grave incendio de la Vall d'Uixó el pasado 8 de agosto, tras 11 intensos días de lucha contra el fuego.

El episodio dejó un balance devastador tras siete días de horror en la Serra d’Espadà con el incendio activo y cuatro días más de zozobra con el fuego estabilizado, pero marcado por pequeños rebrotes y columnas de humo. En total, las llamas calcinaron 9.568 hectáreas.

Aunque el 12% de la superficie quemada afectó al parque natural, las autoridades recordaron que este porcentaje engaña, ya que el 88% restante corresponde a montes que rodean a los pueblos y forman parte esencial de la vida de los habitantes de los 18 municipios afectados, entre los que se encuentran Artana, la Vilavella, Onda y la propia Vall d'Uixó.