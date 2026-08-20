El temporal se ceba con el Perellonet: El viento tumba palmeras y daña balcones y fachadas

El frente de tormentas que está descargando desde este mediodía sobre la provincia de Valencia está provocando fenónemos muy violentos en los puntos por donde se encuenta con el mar. El Saler y el Perellonet, en el término municipal de València, se están llevando la peor parte. Al igual que en Cullera, se están registrando reventones húmedos con rachas de viento extremadamente violentas. En el Perellonet, el episodio ha derribado una palmera y ha dañado gravemente las fachadas de algunos bloques de edificios. Vecinos de la pedanía explican que sobre las 13:55 horas, el vieno ha comenzado a soplar muy fuerte "como un tornado", matiza Luis Zorrilla: "Han sido tres minutos brutales".

Y no es para menos. Las rachas de más de 100 kilómetros por hora registradas en muchos puntos de la costa tienen un efecto devastador sobre elementos de las fachadas como balcones o barandillas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología informan que la tormenta del sur de València está saliendo al mar por la zona de Cullera, El Perelló y El Saler.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la Aemet advierte de que a su paso "se han producido fenómenos muy violentos, como rachas muy fuertes" y anuncian que se están generando nuevas células tormentosas más al sur "que afectarán en la próxima hora a nuestro territorio".

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El exalcalde pedáneo, Luis Zorrilla, ha explicado que el temporal ha provocado daños materiales en balcones y terrazas. De momento, insiste en que no se han registrado heridos por el episodio.