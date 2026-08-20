Aviso naranja
Una tormenta con adversidad potencial muy alta recorre la provincia con vientos de 70 kilómetros por hora y granizo
La Agencia Estatal de Meteorología confirma el fin de la ola de calor con tormentas de granizo y fuertes rachas de viento que azotan el interior y la costa valenciana
Última hora de la alerta naranja en la Comunitat Valenciana
Tal como había advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el episodio de calor extremo vivido ayer en la Comunitat Valenciana ha llegado a su fin de forma súbita con tormentas y un giro brusco de la situación meteorológica. De hecho, las primeras tormentas se han empezado a formar en el interior de la península, concretamente entre la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha, y ya están afectando con fuerza a zonas del interior como el Valle de Ayora-Cofrentes o Requena-Utiel.
La velocidad a la que avanzan las tormentas está provocando que la inestabilidad atmosférica cambie rápidamente en el resto de la Comunitat Valenciana. En Alzira se han reportado tormentas con granizo de hasta 2 centímetros y vientos de 60 km por hora. En el caso de València, la tormenta avanza muy rápido, a una velocidad de más de 70 kilómetros por hora. Ha obligado a cerrar parques y el jardín de Turia y ha hecho saltar todas las alarmar por las fuertes rachas de viento que la acompañan.
La tormenta de València avanza muy rápido, a una velocidad media de 70 km/h, por lo que la lluvia acumulada no es muy importante, pero se están produciendo a su paso rachas muy fuertes de viento. Mucho cuidado, sobre todo en estructuras frágiles o mal ancladas.
Por el momento, en el área metropolitana no se están registrando lluvias de importancia pero desde Aemet piden extremar las precauciones por el riesgo de desprendimientos en estructuras frágiles y caídas de elementos de fachada o árboles.
En Alzira, una fuerte tormenta está descargando sobre el casco urbano. Llueve con fuerza sobre la capital de la Ribera y también se han registrado pequeñas granizadas con pedrisco de hasta dos centímetros.
Desde la Aemet advierten que la tormenta que está descargando ahora sobre la Ribera es un célula de gran actividad y con adversidad potencial muy alta que también está afectado ahora ahora a la Canal de Navarrés y penetrando en la Ribera Alta. La velocidad de desplazamiento es muy rápida, de 70 km/h, por lo que en menos de una hora puede recorrer la Ribera Alta hasta salir al mar por la zona de El Perelló.
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