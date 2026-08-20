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Las tormentas dejan cuatro conatos de incendio en Valencia y Castellón

Varios medios aéreos trabajan en las zonas afectadas

Actuación de los bomberos del Consorcio Provincial de Castellón en el incendio forestal de Alcúdia de Veo

Actuación de los bomberos del Consorcio Provincial de Castellón en el incendio forestal de Alcúdia de Veo / Consorci Provincial de Bombers de Castelló

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Lucía Prieto

Lucía Prieto

València

Las fuertes tormentas con carga eléctrica que recorren la Comunitat Valenciana este viernes dejan conatos de incendio en las provincias de Valencia y Castellón.

Emergencias ha informado de un total de cuatro incendios forestales declarados en Borriol, Tavernes de la Valldigna, Siete Aguas y Alcúdia de Veo. Hasta los tres puntos se han desplazado medios aéreos para la extinción.

El incendio de Borriol es el que más medios ha movilizado, con dos aéreos de la Generalitat, dos unidades terrestres y dos helitransportadas de bomberos forestales de la Generalitat, dos autobombas y una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.

Hasta Alcúdia de Veo, cerca de Benitandús, se han desplazado dos medios aéreos de la Generalitat, tres unidades terrestres y una helitransportada, una autobomba, voluntarios de Espadà Millars, una unidad de prevención de incendios y un agente medioambiental.

Actuación de los bomberos del Consorcio Provincial de Castellón en el incendio forestal de Alcúdia de Veo

Actuación de los bomberos del Consorcio Provincial de Castellón en el incendio forestal de Alcúdia de Veo / Consorci Provincial de Bombers de Castelló

En el incendio de Siete Aguas trabajan un medio aéreo, dos unidades terrestres y una helitransportada de bomberos forestales de la Generalitat y dos autobombas.

Por último, Tavernes de la Valldigna ha registrado a primera hora de la tarde un incendio por la caída de un rayo que ha movilizado dos medios aéreos, dos unidades terrestres y una helitransportada de bomberos forestales de la Generalitat y dos autobombas.

Emergecias avisa de que el nivel de preemergencia de incendios forestales para hoy es extremo en toda la Comunitat Valenciana por la posibilidad de tormentas secas en todo el territorio.

Conato de incendio forestal en Borriol

Conato de incendio forestal en Borriol / Servei de Bombers Forestals GVA

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