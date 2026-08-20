Las tormentas dejan cuatro conatos de incendio en Valencia y Castellón
Varios medios aéreos trabajan en las zonas afectadas
Las fuertes tormentas con carga eléctrica que recorren la Comunitat Valenciana este viernes dejan conatos de incendio en las provincias de Valencia y Castellón.
Emergencias ha informado de un total de cuatro incendios forestales declarados en Borriol, Tavernes de la Valldigna, Siete Aguas y Alcúdia de Veo. Hasta los tres puntos se han desplazado medios aéreos para la extinción.
El incendio de Borriol es el que más medios ha movilizado, con dos aéreos de la Generalitat, dos unidades terrestres y dos helitransportadas de bomberos forestales de la Generalitat, dos autobombas y una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón.
Hasta Alcúdia de Veo, cerca de Benitandús, se han desplazado dos medios aéreos de la Generalitat, tres unidades terrestres y una helitransportada, una autobomba, voluntarios de Espadà Millars, una unidad de prevención de incendios y un agente medioambiental.
En el incendio de Siete Aguas trabajan un medio aéreo, dos unidades terrestres y una helitransportada de bomberos forestales de la Generalitat y dos autobombas.
Por último, Tavernes de la Valldigna ha registrado a primera hora de la tarde un incendio por la caída de un rayo que ha movilizado dos medios aéreos, dos unidades terrestres y una helitransportada de bomberos forestales de la Generalitat y dos autobombas.
Emergecias avisa de que el nivel de preemergencia de incendios forestales para hoy es extremo en toda la Comunitat Valenciana por la posibilidad de tormentas secas en todo el territorio.
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