Los sindicatos convocan huelga del personal de prevención de incendios para los días 30 y 31 de agosto

La falta de respuestas en la nueva jornada de protestas del personal de prevención de incendios convocada por parte del Sindicat de treballadors i treballadores de les Administracions Públiques i els serveis del País Valencià - Intersindical (STAS - Intersindical) de la Comunitat Valenciana ha llevado al propìo sindicato a convocar una huelga total para los días 30 y 31 de agosto junto a UGT. Será el segundo día cuando los trabajadores se reunan frente a la sede de la conselleria de Martínez Mus después de que se hayan agrupado cerca de 80 personas en la tercera protesta frente al Palau de la Generalitat. "Queremos que nos escuchen, pero no se dignan a reunirse con nosotros y escuchar lo que tenemos que pedirles", afirman desde STAS - Intersindical.

La huelga de los días 30 y 31, convocada por STAS - Intersindical y UGT, es la respuesta a la pasividad que está teniendo la conselleria de Martínez Mus frente a una serie de protestas que buscan mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, que siguen ejerciendo la profesión en estado de precariedad. "Los problemas laborales que hay son muy grandes, tanto dentro de los observatorios como en el trabajo de campo. No se valora correctamente que muchas veces actuamos como bomberos", defiende Víctor Codina, responsable de UGT en VAERSA. Un aumento en la magnitud de las acciones de la que ya advertían durante las protestas del pasado martes 18.

Mismas condiciones que hace 30 años

"Pasan los años y las condiciones se mantienen igual que antes o incluso peor", explica Juanjo Ivorra, responsable de STAS - Intersindical en VAERSA. Las "pésimas condiciones de trabajo" dentro de los observatorios de VAERSA y la falta de estabilidad laboral dentro de la empresa han sido algunos de los causantes de las protestas que llevan teniendo lugar desde el pasado viernes 14 de agosto frente al Palau de la Generalitat. Sin embargo, el motivo detonante fue la destinación de 1.200.000 euros a la contratación de 120 miembros de personal "sin experiencia previa", según afirman los sindicatos. "Llamaban a las personas de la bolsa y cuando no quedaban empezaron a admitir correos y puestos a través del Labora. La mayoría son personas sin experiencia que solo van a estar dos meses", asegura Codina

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Con la protesta masiva del día 31 frente a Consellería, a la que se espera que acuda la mayor cantidad de trabajadores posibles, el personal de prevención de incendios buscará trasladar sus preocupaciones y mejoras sobre su puesto de trabajo, una labor que hasta el momento no han conseguido por falta de comunicación con la Generalitat. En caso de no conseguirlo, los sindicatos aseguran que continuarán con las protestas, mínimo, hasta el día 15 de septiembre, día que se ha convocado la mesa entre la conselleria y VAERSA para tratar los diferentes temas que atañen a la empresa valenciana.