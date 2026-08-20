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Última hora del aviso naranja en la Comunitat Valenciana: alerta por tormentas acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento
La Comunitat Valenciana ha vivido una de las noches más cálidas de la historia en muchos de sus municipios.
El intenso calor de récord registrado ayer en la Comunitat Valenciana da paso este jueves a un episodio de lluvias intensas y tormentas que podría dejar precipitaciones fuertes en las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso naranja por lluvias y tormentas en todo el litoral y el interior sur de la provincia de Valencia, así como en el interior de Alicante. Según las previsiones del organismo, las tormentas podrían estar acompañadas de granizo y rachas de viento localmente fuertes. Ell resto de la Comunitat Valenciana permanece activo el aviso amarillo.
Pilar Olaya
De alerta por calor a lluvias y tormentas: estas son las restricciones para este jueves en los municipios de l'Horta
En menos de 24 horas, la comarca de l'Horta va a pasar de alerta roja por calor extremo a alerta naranja por lluvias y tormentas. Según las previsiones de Aemet, para este jueves 19 se establece un aviso naranja por lluvias y tormentas entre las 12:00 y las 20:00 horas, mientras que también permanece activo un aviso amarillo por altas temperaturas.
Alba Grimaldos
Alerta amarilla por fenómenos costeros en Castellón
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha actualizado sus avisos por fenómenos meteorológicos, en el que amplía a toda la provincia de Castellón la alerta amarilla por fenómenos costeros . Además de estar activas la alerta por lluvias, tormentas y altas temperaturas en toda la provincia.
Emergencias informa que, por el momento, el resto de alertas activas en la Comunitat Valenciana se mantienen.
Saray Fajardo
Primeras cancelaciones en la Safor por la previsión de lluvias y tormentas: Almoines aplaza su carrera al viernes y Gandia suspende un concierto
La previsión de condiciones meteorológicas adversas ya ha obligado a modificar la programación de algunas actividades previstas para este jueves en distintos municipios de la Safor. La comarca se enfrenta a una alerta naranja por tormentas y fuertes lluvias, por lo que los consistorios ya
Carlos Jover
Las tormentas llegarán acompañadas de una bajada de temperaturas a partir de esta tarde
El aviso naranja por tormentas y lluvias en la Comunitat Valenciana vendrán acompañadas de un alivio en las tempertauras. Tras una jornada que ha batido récords de calor en el territorio valenciano, con muchos municipios viviendo una noche infernal sin bajar de los 30 grados, los termómetros bajaran esta tarde cuándo se acerquen las tormentas.
Aemet avisa que las tormentas podrían ser localmente fuertes en algunos puntos, dónde se podrían acumular más de 40mm en una hora. Además, también podrían estar acompañadas de granizo y importantes rachas de viento. El organismo pide extremar las precauciones.
Sergio Gómez
La lluvia amenaza la Entrada de Bandas de Ontinyent con aviso naranja
Ontinyent afronta los días grandes de las fiestas de Moros i Cristians con un ojo puesto en el cielo. La última predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa la Entrada de Bandas de este jueves, prevista a partir de las 18 horas, en plena franja de mayor riesgo de lluvias y tormentas.
Carlos Jover
La Comunitat Valenciana sigue en nivel extremo por riesgo de incendios forestales
La Generalitat Valenciana mantiene activo el nivel máximo por riesgo de incendio forestal. Para este jueves 20 de agosto se han programado varios vuelos de vigilancia preventiva en todo el territorio valenciano, según las directrices del Plan Especial de Incendios Forestales. Preocupan especialmente las alertas por tormenta que pueden llegar a la Comunitat Valenciana en las próximas horas.
Emergencias lanza un aviso ante la alerta por tormentas en la Comunitat Valenciana
Marina Falcó
València cierra el Jardín del Turia por el riesgo de lluvias y tormentas
Giro radical en el tiempo para este jueves 20 de agosto. Si ayer y durante esta madrugada los valencianos nos hemos abrasado por la ola de calor que llevó las temperaturas hasta los 45 grados, a partir de las 12.00 horas de hoy el panorama puede cambiar radicalmente y por ello, la Aemet ha establecido el aviso naranja por riesgo de lluvias y tormentas en la ciudad.
Lucía Prieto
Drástico giro del tiempo en la Comunitat Valenciana: Aemet establece el aviso naranja por tormentas con granizo este jueves
Después de una jornada extrema marcada por el récord de calor en muchos puntos de la Comunitat Valenciana, este jueves 20 de agosto se prevé un cambio notable en el tiempo. La "ponentà" del miércoles, que obligó a establecer el aviso rojo por altas temperaturas, cerró parques naturales como el de la Devesa del Saler y mantuvo abiertas las piscinas más allá de su horario habitual, llega a su fin.
Mar Navarro
Noche infernal en la Comunitat Valenciana: los municipios que han dormido a 30 grados esta madrugada
La jornada del miércoles pasará a la historia como una de las más tórridas en la Comunitat Valenciana. El calor no cesó de día pero tampoco de noche hasta el punto de que muchos municipios del territorio vivieron la madrugada más tórrida de los últimos años. El aviso rojo decretado para la provincia de Valencia y parte de la de Alicante dio paso a una noche con temperaturas que máximas de hasta 39 grados en la medianoche.
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