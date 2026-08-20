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Última hora del aviso naranja en la Comunitat Valenciana: alerta por tormentas acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento

La Comunitat Valenciana ha vivido una de las noches más cálidas de la historia en muchos de sus municipios.

Alerta naranja por lluvias en la Comunitat Valenciana

Alerta naranja por lluvias en la Comunitat Valenciana / Germán Caballero

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Mar Navarro

Lucía Camporro

Carlos Jover

El intenso calor de récord registrado ayer en la Comunitat Valenciana da paso este jueves a un episodio de lluvias intensas y tormentas que podría dejar precipitaciones fuertes en las próximas horas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso naranja por lluvias y tormentas en todo el litoral y el interior sur de la provincia de Valencia, así como en el interior de Alicante. Según las previsiones del organismo, las tormentas podrían estar acompañadas de granizo y rachas de viento localmente fuertes. Ell resto de la Comunitat Valenciana permanece activo el aviso amarillo.

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