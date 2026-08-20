Última hora del aviso naranja en la Comunitat Valenciana: alerta por tormentas acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento

Alerta amarilla por fenómenos costeros en Castellón

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha actualizado sus avisos por fenómenos meteorológicos, en el que amplía a toda la provincia de Castellón la alerta amarilla por fenómenos costeros . Además de estar activas la alerta por lluvias, tormentas y altas temperaturas en toda la provincia.

Emergencias informa que, por el momento, el resto de alertas activas en la Comunitat Valenciana se mantienen.