Se vacían las playas de València por la tormenta

Las fuertes rachas de viento, la intensa lluvia y la tormenta que ha entrado con fuerza por la Ribera Alta han obligado a cerrar el acceso a las playas del Cabanyal, de la Malva-rosa y de la Patacona por motivos de seguridad.

Las autoridades han desalojado el arenal y han izado la bandera roja en las playas, obligando a los bañistas que disfrutaban del mar a recoger las sombrillas y toallas para retirarse de la playa.

Bañistas desalojando la playa de la Malva-rosa / Germán Caballero

Tal como había advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el episodio de calor extremo vivido ayer en la Comunitat Valenciana y que llenó de turistas y visitantes las playas valencianas. Sin embargo, el episodio de calor ha llegado a su fin de forma súbita con tormentas y un giro brusco de la situación meteorológica.

De hecho, las primeras tormentas ya están afectando con fuerza a las zonas de la Ribera Alta y de El Saler, dejando rachas de 70 kilómetros por hora y granizo.

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Debido al aviso naranja por lluvias y tormentas, la policía recomiendan alejarse de la línea de costa y evitar desplazamientos innecesarios mientras dure este episodio meteorológico.