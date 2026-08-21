Los alcaldes de la Calderona: "Los vecinos no corren ningún peligro"

El incendio que amenaza la Sierra Calderona ha hecho saltar todas las alarmas entre los municipios de la comarca del Camp de Turia. Los alcaldes de Gátova, Marines, Olocau llevan desde el primer momento en conexión con la conselleria de Emergencias y el equipo de extinción para coordinar todo el dispositivo e insisten en la "población no corre ningún peligro". El miedo está ahí. El fuego vuelve a acercarse a un entorno natural de inmenso valor medioambiental, el parque natural de la Calderona, uno de los pulmones verdes de la Comunitat Valenciana, y ahora en verano una de las zonas con más concurrencia de visitantes tanto ocasionales como por los vecinos que aprovechan las vacaciones para volver al pueblo.

Aunque desde el Ayuntamiento de Olocau aseguran que siguen muy pendientes de las actualizaciones informativas para poder conocer "con exactitud la magnitud del incendio", su alcalde Antonio Ropero hace hincapié en que la prioridad ahora es "facilitar todos los recursos necesarios a disposición del ayuntamiento para los equipos de extinción que trabajan en primera línea de las llamas". El consistorio está constante coordinación con el operativo de Emergencias. Ropero ha confirmado que tanto él como un concejal del municipio se desplazaron a la zona a las nueve de la noche anterior y han permanecido allí durante toda la madrugada para colaborar en las labores de apoyo con Protección Civil y ayudar en todo lo que fuera necesario.

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Mensaje de tranquilidad a la ciudadanía

A pesar de la inquietud generalizada, la siguiente palabra en aparecer es "tranquilidad". El alcalde de Marines Juan Romero afirma que "la población no corre ningún tipo de peligro", y lanza un mensaje firme de tranquilidad a los vecinos. Por su parte, Ropero ha asegurado que cuando dispongan de más datos, el ayuntamiento hará uso de sus redes sociales y métodos de comunicación para hacer llegar a la ciudadanía toda la información.

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Mientras se espera a que lleguen buenas noticias, el alcalde de Olocau querido transmitir serenidad, asegurando que "se está actuando" adecuadamente. Aunque con la cautela propia de una situación de incendio, ha afirmado que "está todo controlado dentro de lo posible". También ha recalcado que los profesionales están trabajando bien y que se están volcando todos los recursos de la administración para dar solución a la emergencia lo antes posible.