Emergencias
Es Alert en Gátova: Confinan a los vecinos en sus casas por el humo del incendio en la Calderona
Los vecinos de Gátova reciben un mensaje de Emergencias alertándoles del confinamiento domiciliario debido al humo del incendio forestal
Última hora del incendio forestal en Segorbe hoy
La normalidad en la que vivían los vecinos de Gátova pese al incendio que desde anoche calcina el monte y amenaza la Calderona ha llegado a su fin. Protección Civil ha decidido confinar la población por el humo provocado por el fuego.
Hace apenas unos minutos, se ha enviado a la población un mensaje Es Alert en el que Protección Civil confinaba la población no por el riesgo de las llamas sino por el humo provocado por el incendio.
En el mensaje, que han recibido todos los dispositivos móviles de Gátova, Emergencias informa que causa del humo del incendio forestal, se ordena el confinamiento de Gátova. Recomiendan a los vecinos permanecer en el interior de sus viviendas, cerrar las puerta, ventanas y evitar ventilación exterior. También pidn que se apaguen unidades de aire acondicionado y extractores para evitar que el humo pueda entrar en los hogares.
La medida ha sentado como un jarro de agua fría entre los vecinos. Esta mañana muchos de ellos seguían con su rutina y confiaban en poder seguir adelante con sus fiestas patronales.
Bando municipal
Apenas unos minutos después del envio del mensaje Es Alert, el ayuntamiento de Gátova ha comenzado a emitir un bando municipal para informar a los vecinos de la decisión de Protección Civil
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