El calor abrasador del miércoles y el viento ha desatado los reventones húmedos

Detrás de los vientos huracanos que han azotano durante la jornada de ayer algunos puntos de la Comunitat Valenciana se esconde un fenómeno cada vez más frecuenta en el territorio. Los reventones (tanto húmedos como térmicos) se producen, como ayer, cuando se dan una serie de variaciones atmosféricas que han desatado este temporal de viento y granizo en municipios como Alzira, Cullera o el Perellonet.

Rafa Armengot, meteorólogo de la Asociación Valenciana deMetereológia (AVAMET), explica que este cambio tan drástico se debe a las condiciones atmosféricas por las que pasó el pasado miércoles 19 la Comunitat y las que se dan el jueves 20. "El miércoles era una atmósfera con una energía brutal, con aire muy caliente y poca humedad. La llegada de un aire más frío ha provocado que bajen de golpe las temperaturas y ha generado las tormentas que se han llevado parte de la Iglesia de Santa Catalina", detalla el meteorólogo

Fuertes rachas de viento, mucha lluvia y todo de forma inesperada. Las características básicas de los reventones húmedos que han azotado buena parte de La Ribera, la parte sur de València y La Canal de Navarrés. La frecuencia de este tipo de reventones aumenta de forma exponencial en la Comunitat Valenciana con el paso de los años y se produce debido al descenso de una enorme corriente de aire frío que choca contra el suelo de forma agresiva, desencadenando así el poder destructivo que se ha podido apreciar en las distintas zonas de la provincia. Un fenómeno que puede llegar a traer consigo no solo fuertes rachas de viento, sino también lluvias torrenciales y granizo que impacten sobre las personas u objetos al aire libre.

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Un reventón que comenzó con el viento de poniente

El rápido paso de las altas temperaturas frente a la fuerte masa de aire frío procedente desde el Atlántico ha sido el causante principal del fenómeno meteorológico. "En épocas veraniegas el aire tan caliente y de tanta energía, que muchas veces llega de poniente, tiene un carácter como si fuera dinamita y una simple chispa puede desatar un fenómeno muy intenso. La chispa en este caso ha sido la onda de inestabilidad del viento", desarrolla Armengot.