El Consell defiende la gestión de los incendios frente a las críticas de la izquierda por falta de bomberos y los recortes en prevención

Las Corts ha levantado este viernes el telón tras el parón estival para recibir al conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, quien ha comparecido ante la diputación permanente para explicar la gestión de los incendios forestales que han tenido lugar en la Comunitat Valenciana durante este verano. El inicio de curso ha mantenido la tónica tensa y crispada entre bloques con la que se cerró el anterior, con la izquierda al ataque y Vox cerrando filas con la Generalitat del PP, que ha defendido el trabajo realizado ante los fuegos frente a las acusaciones de PSPV y Compromís de falta de prevención y de bomberos para la extinción.

Valderrama, que ha llegado directo desde Segorbe donde anoche se declaró un nuevo incendio y enfundado en un chaleco de Emergencias, ha evitado el triunfalismo, asegurando que en este ámbito “nunca se puede decir que está todo hecho”, pero ha defendido que el dispositivo de la Conselleria de Emergencias ha “respondido” ante los 224 fuegos que se han declarado en lo que va de verano en los montes valencianos. El conseller se ha detenido especialmente en detallar el dispositivo desplegado durante el de la Vall d’Uixó, el más devastador del año.

En ese sentido, ha explicado que trabajaron en su extinción un acumulado de 1.297 bomberos forestales, con un pico máximo de 267 profesionales durante el 28 de julio, cuando se desplegaron 43 unidades terrestres, cinco helitransportadas y 29 autobombas de forestales. Ha detallado también que se enviaron 17 Es-Alert para trasladar órdenes de confinamiento o evacuaciones a la población. En total, ardieron 9.568 hectáreas de terreno forestal, un 40 % de ellas en el parque natural de la Serra d’Espadà. Las autoridades desalojaron a 15.000 personas y confinaron a otras 37.000 mientras el incendio estuvo activo.

El conseller ha insistido en que todo ese dispositivo autonómico, sumado al solicitado al Gobierno con la UME y el de los consorcios provinciales, operó de forma “integrada” y “coordinada”. “Gestionar una emergencia no es sólo movilizar efectivos, es dirigir, coordinar, anticipar y estar presente cuando la situación lo requiere”, ha dicho antes de concluir que el modelo de emergencias de su departamento “respondió” porque todos esos recursos “se integraron bajo una estrategia común, las administraciones cooperaron y las decisiones se adoptaron sobre criterios técnicos”.

En los turnos de réplica, la izquierda ha cuestionado esa descripción de los hechos que ha realizado Valderrama y han acusado a la Generalitat de “recortar” en prevención de incendios y de falta de efectivos y de inversión en la plantilla de bomberos forestales. Dos aspectos que tanto el PSPV como Compromís han vinculado a la dependencia del PP de Vox, a quien han acusado de “negacionista” del cambio climático. "¿Cómo vamos a combatir aquello que se niega?”, se ha preguntado el portavoz del PSPV, José Muñoz.

El síndic socialista ha intentado sin éxito que Valderrama señalara si cree que existe el cambio climático. El conseller no ha contestado directamente y ha replicado cuestionando eso mismo de Pedro Sánchez, remarcando su uso del Falcon o la falta de inversión en medios aéreos estatales. Muñoz, además, ha denunciado la “precariedad” de los bomberos forestales, la baja ejecución de Emergencias en infraestructuras para estos profesionales o la escasa contratación de personal en los últimos años: dos en 2024 y 11 en 2025, según ha apuntado el socialista, que ha denunciado que por ese motivo este verano gran parte de las unidades han estado incompletas o inoperativas. Por todo ello, ha reclamado la dimisión del conseller del PP.

Desde Compromís, Paula Espinosa ha acusado a Valderrama de “gestionar siempre con el mismo patrón”: ignorar las advertencias previas, con inacción e improvisación. Espinosa ha recordado el recorte del 10 % en prevención (área que depende de Medio Ambiente), ha cifrado la falta de bomberos forestales en “entre 200 y 400” y ha criticado que el tercer turno siga sin estar en marcha y el mal estado de muchas bases e infraestructuras.

Valderrama ha negado la mayor, destacando el "aumento del 23 %" en el presupuesto global de su departamento para 2026 y ha repelido muchas de las críticas de la izquierda con referencias a la herencia o a la gestión del Botànic durante esos ocho años de mandato, en los que según ha recordado había turnos más largos para los bomberos, menos plantilla y los efectivos desplegados en los incendios eran inferiores a los actuales. Tampoco han faltado las menciones de ámbito estatal para defenderse de los ataques de la izquierda, con el rescate de Plus Ultra, la crisis de Ceuta o la negativa de varios ministros del Gobierno a comparecer en el Senado como arietes.

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Vox, por su parte, ha cerrado filas con el Consell y ha cargado contra PSPV, Compromís y el Gobierno de Sánchez. Para el síndic voxista, José María Llanos, los incendios son fruto de los años de “abandono de los montes” de los anteriores gobiernos del Botànic y del reglamento europeo que impide “limpiar” los bosques o mantener cortafuegos. En todo caso, ha considerado que Emergencias ha actuado “con celeridad” y con una “adecuada movilización de medios”, si bien ha lamentado la “descordinación” con el Estado, “algo que ya se vio en la dana”. También ha dado un cierto tirón de orejas al PP al exigirle cumplir los compromisos de contratación, así como cumplir con las inversiones previstas en los presupuestos.