Emergencias deja sin ejecutar la mitad de las inversiones para los bomberos forestales en 2025

La Comunitat Valenciana se está confirmando como uno de los epicentros de la crisis climática, como se vio en la dana de 2024, en el incendio de este verano en la Vall d’Uixó, o en las temperaturas que siguen batiendo récords históricos (también en el mar) casi año tras año. En consecuencia, el debate político sobre cómo enfrentar esta emergencia también se ha ido calentando, con acusaciones cruzadas entre Generalitat y oposición sobre los medios disponibles y los esfuerzos destinados a mitigar su impacto. En este sentido, el cuerpo de bomberos forestales, dependiente de la administración autonómica, juega un papel fundamental si bien, a tenor de los datos oficiales, no parece estar recibiendo la máxima atención en materia de cumplimiento inversor.

La Conselleria de Emergencias ha dejado sin ejecutar más del 50 % de las inversiones previstas en los presupuestos de la Generalitat de 2025 para la plantilla de bomberos forestales. Así lo reconoce el propio gobierno valenciano en respuesta parlamentaria al PSPV, en la que señala que de los 8,3 millones dibujados en el capítulo 6, relativo a mejoras en infraestructuras y equipaciones de emergencias del cuerpo de bomberos autonómico, sólo se han ejecutado 4,1 millones a cierre del año, menos de la mitad.

En total, de los casi 75 millones de euros presupuestados para la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (Sgise), la conselleria que pilota Juan Carlos Valderrama ejecutó un 78 % (58,1 millones). El porcentaje sube gracias al elevado cumplimiento en los compromisos de gastos corrientes (capítulo 2, del 99 %) y de personal (capítulo 1, 78 %). Sin embargo, en materia de inversiones se queda rondando ese 50 %.

Para el PSPV, estos datos son “alarmantes” y revelan una “absoluta desidia” del conseller Valderrama. Así lo denuncia la portavoz socialista en Emergencias, Alicia Andújar, que añade que esta cifra “no es un simple dato contable” sino que tiene impacto tangible en proyectos concretos que se retrasan en el tiempo.

Bomberos forestales de la Generalitat refrescan una de las zonas afectadas por el incendio. INCENDIOS FORESTALES 2023 . INCENDO EN EL VALLE DE LA CASELLA / L-EMV

Aeródromo de Benagéber: 14 meses y 1,3 millones más

Uno de los ejemplos que cita la diputada autonómica es el aeródromo de Benagéber, cuyas obras debían comenzar el 8 de junio de 2023 y tenían inicialmente como fecha de finalización el 31 de diciembre de 2024, con un presupuesto de 2,84 millones de euros. En octubre de 2025, el propio conseller reconocía que el proyecto acumulaba ampliaciones de plazo y modificaciones y que su coste estimado podía elevarse hasta 4,17 millones de euros, con una nueva previsión de finalización para febrero de 2026.

Sin embargo, esa fecha tampoco se cumplió. En una nueva respuesta parlamentaria, la Conselleria de Emergencias volvió a retrasar la finalización del aeródromo hasta finales de mayo de 2026 y señaló que su puesta en funcionamiento se realizaría posteriormente y “de manera progresiva, por fases, una vez que hayan concluido las obras”, sin aportar más detalles.

“Benagéber es el ejemplo perfecto de la gestión del Partido Popular: una obra que debía estar terminada en 2024, que después iba a estar en febrero de 2026 y que en mayo de 2026 seguía sin estar acabada. Cada vez que preguntamos, aparece un nuevo plazo”, ha criticado Andújar.

Parque de Olocau

La socialista alerta de que “la situación se repite en el parque de emergencias de Olocau”. Según admite la conselleria en respuesta a otras preguntas parlamentarias de la diputada, el contrato se adjudicó en febrero de 2023 por 1,32 millones de euros y un plazo de ejecución de un año, pero las obras no comenzaron hasta agosto de 2025, dos años y medio después de lo previsto. Como sucede también con el aeródromo de Benagéber, el contrato modificado elevó su importe total, en este caso hasta los 1,8 millones.

Según la última versión de Valderrama aportada a preguntas de los socialistas, nueve meses después de iniciarse los trabajos, en mayo de 2026, únicamente se habían ejecutado “los movimientos de tierra, cimentaciones, muros perimetrales, forjado sanitario y el levantamiento de la mayor parte de la estructura de la planta baja”. El conseller admitía además un nuevo retraso en los plazos de ejecución de la obra tras detectar “la presencia de gran cantidad de rocas en el terreno”.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en imagen de archivo / José Cuéllar/Corts Valencianes - Archivo

Plan de infraestructuras

Las inversiones no es el único flanco en el que Emergencias acumula retrasos. Después de la trágica dana del 29-O en la que murieron 231 personas, el conseller Valderrama, que asumió el cargo tras el cese de Salomé Pradas y la creación de un departamento específico de Emergencias (antes dependiente de Interior), anunció un plan integral de infraestructuras de seguridad y emergencias autonómico que todavía no ha salido a la luz.

Más de un año y medio después de que el conseller tomara posesión de su cargo, el departamento sigue diseñando el documento, en el que prometía "una atención prioritaria a las infraestructuras de extinción de incendios forestales". "Dicho plan se encuentra en proceso de elaboración y tramitación interna, por lo que aun no ha sido aprobado. En consecuencia, no existe en este momento un documento definitivo que pueda ser remitido en los términos solicitados", señalaba en marzo el conseller en respuesta al PSPV.

En los presupuestos de 2026 está contemplado este proyecto por valor de 9,7 millones, si bien Emergencias sigue postergando su presentación. Valderrama no lo presentó en su reciente comparecencia en las Corts para detallar las cuentas de su departamento en el presente ejercicio. Está por ver si este viernes, en la diputación permanente que tendrá lugar en el parlamento para abordar la gestión de los incendios de este verano, aportará más detalles.

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Andújar considera "especialmente grave" esta falta de diligencia después de la dana. “Si algo debería haber aprendido el Consell es que en Emergencias no sirven los anuncios, las fotografías ni las falsas apariencias. Hacen falta planificación, medios e infraestructuras operativas", agrega la socialista.