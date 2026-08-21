Gátova contiene el aliento de espaldas a la Serra Calderona: "Hace 30 años aquí ya se quemó todo"

No es exactamente que lo que no se ve no existe, pero sí que lo que no se ve se sufre menos. El municipio de Gátova está orientado de espaldas al incendio forestal declarado desde este jueves y que afecta al parque natural de la Serra Calderona, y eso implica que la vida sigue, no como siempre pero sí en una especie de normalidad vigilada. De las casas llega este viernes a mediodía olor de guiso y hay grupos de señores sentados en sillas a la sombra en las puertas de las viviendas, pero todos hablan del incendio que durante horas no se ha podido ver directamente desde el pueblo, aunque sí pasadas las dos de la tarde, mientras otros vecinos hacen visitas cada hora a un punto de la carretera desde donde esta mañana podía verse algo de humo. Hubo bando -"muchos", dice David- el jueves por la noche, pero aún así, bastante calma. "Yo he dormido bien", dice su primo Hugo. Aun así, Antonio y Santiago recuerdan otros desastres. "Hace 30 años ya se quemó todo esto", rememoran.

Los efectivos de extinción de incendios trabajan para apagar el fuego, situado entre los términos municipales de Segorbe y Gátova, y que se originó el jueves por la noche, sobre las 21 horas, tras la caída de un rayo en plena jornada de fuertes tormentas en la Comunitat Valenciana. Según los datos proporcionados por los responsables de Emergencias, y la dirección técnica del incendio, el fuego ha afectado ya a unas 133 hectáreas, y de momento continúa activo en situación 1.

El Puesto de Mando Avanzado se instaló este jueves en el Ayuntamiento de Gátova, pero este viernes se ha trasladado al parque del Hoyo, donde está también el centro de salud, en el que las visitas médicas siguen con normalidad. En la sala de reuniones aledaña trabajan para coordinarse representantes de la Generalitat Valenciana, las diputaciones de Valencia y Castellón y los ayuntamientos de los municipios afectados o aledaños al fuego, mientras el ir y venir de periodistas y cámaras de televisión ha despertado la curiosidad de grupos de vecinos.

Incendio en la Serra Calderona / Francisco Calabuig

Por ejemplo, de los primos Hugo y David que, junto con Amparo, la madre del segundo, han pasado un rato en la plaza, siguiendo la comparecencia del secretario autonómico y el director técnico del incendio. Si se les pregunta qué tal han pasado la noche, dicen que "prevenidos". ¿Están acostumbrados a ese susto, al vivr tan cerca de un parque natural? "Yo no", admite Amparo.

La principal amenaza es para la orografía de la Serra de la Calderona, pero el pueblo que es sede de la coordinación contra el incendio también vive, desde este jueves por la noche, sumido en la excepcionalidad. El incendio obligó a cortar el paso de vehículos por la CV-25 en los tramos utilizados por el operativo, y se prohíbe además, como es lógico, acceder o permanecer en caminos, pistas y zonas por las que estén trabajando o desplazándose bomberos, cubas y demás servicios de emergencia. Los vecinos tampoco pueden circular por la montaña, pistas y senderos forestales de todo el término municipal.

La piscina municipal también tiene, este viernes, un uso diferente al habitual de los días de verano. Nadie podrá bañarse en ella porque estará cerrada durante todo el día. En su lugar, en la zona de la piscina se encuentra uno de los principales hidrantes utilizados por el operativo, con lo que la piscina ha pasado de lugar de ocio a foco de logística. También el agua de la balsa de La Tejería está siendo utilizada para abastecer las cubas y camiones de bomberos que trabajan en la zona y está previsto su uso también para apoyar las operaciones de helicópteros y avionetas.

La noche ha sido silenciosa y tensa en el municipio, con los dispositivos aéreos que no han podido trabajar. Un silencio interrumpido por los bandos -"muchos", dice David- de Alcaldía. Los de la noche les informaban del incendio y su evolución, además del corte de carreteras. Pasadas las dos de la tarde, un nuevo bando pedía que los vecinos permanecieran en sus casas, que no circularan por pistas ni caminos forestales y, sobre todo, que no intentaran acercarse al pico del Águila, hacia donde avanza el fuego por un barranco en llamas. "Que no se propaguen bulos", pedía el alcalde por la megafonía municipal. "La situación que se está produciendo se puede complicar mucho más", añadía.

"Hasta que no metan ganado no hay nada que hacer"

Hay quien recuerda tiempos mejores o, al menos, más seguros frente a incendios forestales como estos. Pero también grandes desastres que han dejado huella a una zona muy expuesta a las llamas. Como Antonio y Santiago, que esta mañana han pasado un rato sentados en un bordillo frente al parque del Hoyo, casi con vistas al PMA.

"Hasta que no pongan ganado como toda la vida aquí no hay nada que hacer, pero ganado de cabras", dicen. Aseguran que, cuando eran jóvenes, se trabajaba el monte. "Siemrpe había veinte personas trabajando ahí mismo, haciendo caminos, pero luego vinieron los del medio ambiente y se ha cortado todo, ahora intentas hacer una orilla de monte por allí y no te dejan", dicen.

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Agradecen el trabajo de los medios de extinción y piden coordinación entre administraciones. "¿Quién va al monte? ¿Los que cobran 1.200 euros? Y ahí habrá 100 personas reunidas que luego saldrán a ponerse medallas, como en el mundial", dicen. Creen que es urgente actuar para que no se repita el daño que se vivió en los años 90, cuando varios incendios calcinaron una gran superficie en la Serra Calderona. "Se quemó todo esto, todo", dicen.