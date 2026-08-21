'Herencias low cost': Las rebajas del Consell hunden el pago medio por la cesión de patrimonio dentro de la familia de 5.300 euros a apenas 300

Las rebajas fiscales del Consell del PP definitivamente están cambiando el comportamiento de los contribuyentes. Según datos de la Agencia Tributaria Valenciana, en los seis primeros meses de este año el número de donaciones dentro de la familia se ha disparado, coincidiendo con las bonificaciones ampliadas por el Consell, respecto a las cifras de la etapa del Botànic.

En concreto, se han producido 33.364 en la primera mitad del año. Es un incremento sustancial si se compara con las operaciones durante esos primeros seis meses en los últimos años del Botànic, que arrojaban una media en 20.930 operaciones. El aumento es importante, de casi el 60 %.

El giro está marcado por lo que se conoce como ‘herencias en vida’. El Impuesto de Donaciones grava los incrementos patrimoniales (dinero, inmuebles, acciones, participaciones, vehículos, empresas) que una persona obtiene de forma gratuita de otra persona viva.

Según la Conselleria de Hacienda, el incremento de las donaciones se produce en los grupos I (a hijos y adoptados menores de 21) y II (hijos y adoptados de 21 o más, conyuges o padres). Al tiempo que suben las operaciones, desciende drásticamente la recaudación. De esas más de 33.300 herencias en vida, solo 4.326 contribuyentes, un 12,9%, han pagado alguna cantidad. La conselleria reconoce que se está produciendo una mayor movilización de activos. Pagan pocos, y los que lo hacen, lo hacen con mucha menor intensidad.

Porque la diferencia más notable viene en cuanto a la cuota media. El pago por operación ha pasado de 5.318 a 314 euros de media. Es 17 veces menos. Si en época del Botànic se recaudaban unos ocho millones en la primera parte del año por estos cambios de propiedad entre familiares, los ingresos en estos primeros seis meses caen a 1,4 millones, siempre con datos de estos dos grupos de familiares más próximos.

Más rebajas a la vista

Al margen de esto, desde el 1 de junio ha entrado en vigor una bonificación del 25 % para transmisiones entre hermanos y sobrinos (aumentará al 50 % dentro de un año), y conforme pase el tiempo se irá apreciendo el impacto. Este impuesto debe liquidarse en un plazo máximo de un mes desde la donación.

Estas operaciones forman parte del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD). No es la figura fiscal más importante de la tarta de impuestos propios de la Generalitat, pero el Consell le ha declarado la guerra. Para unos, es un alivio y evitar una doble imposición; para otros, es un regalo del que se benefician precisamente quienes más patrimonio acumulan.

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Sucesiones y Donaciones es especialmente simbólico por operar en el ámbito familiar. El PP lleva tiempo en una batalla cultural contra lo que ha llegado a bautizar como el “impuesto a la muerte”, una idea importada de Estados Unidos de la que ha hecho bandera, pasando por encima del debate sobre el carácter redistributivo de la figura entre la sociedad.