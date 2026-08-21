El incendio en la Calderona ya es visible desde el espacio: la NASA sitúa el fuego en el corazón del parque natural
Las imágenes de satélite apuntan a que los focos más activos se encuentran en dirección a Gátova
El incendio de la Sierra Calderona ya se capta desde el espacio. El satélite de la NASA para la detección de incendios (FIRMS) ubica el fuego en el corazón del parque natural y sitúa el flanco más activo cerca del municipio de Gátova, que acaba de ser confinado por Emergencias de la Generalitat a través de un Es Alert por el humo que está llegando a la localidad.
El sistema de monitorización de la agencia espacial norteamericana mapea el territorio a través de satélites que identifican zonas que muestran temperaturas más altas que las de su entorno, lo que sirve para detectar fuegos activos. Esta información se va afinando a medida que pasan las horas y se van depurando los datos gracias a nuevas imágenes satelitales, pero la NASA ya recoge el incendio.
En concreto, el satélite de la NASA localiza el incendio que se desató en la noche de este jueves por un rayo al norte de la Sierra Calderona, muy cerca de Gátova. Según los últimos datos oficiales, habría calcinado 133 hectáreas de terreno forestal.
La herramienta, que permite visualizar el avance del fuego por horas, apunta a que los focos más activos estarían en el flanco suroeste, en dirección a Gátova y desplazándose precisamente hacia el interior del parque natural de la Calderona, un paraje de más de 18.000 hectáreas y con una orografía que complica el acceso a los medios de extinción.
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