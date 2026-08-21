El incendio forestal entre Segorbe y Gátova obliga a cortar un tramo de la CV-25
La carretera permanece cerrada en los tramos utilizados por los servicios de emergencia y se pide a los conductores que eviten acercarse a la zona afectada
Última hora del incendio forestal en Segorbe y Gátova.
Un nuevo fuego se ha declarado en la provincia de Castellón. El incendio forestal entre Segorbe y Gátova ha obligado cortar la carretera CV-25, que conecta Altura y Olocau. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado esta mañana de las restricciones en la movilidad que está provocando el fuego declarado desde la noche de este jueves en la Serra Calderona.
Por su parte, el Ayuntamiento de Altura ha informado de la situación y ha pedido a los vecinos y conductores que no se acerquen a la zona del incendio ni accedan a los caminos o pistas forestales próximos, con el objetivo de facilitar el trabajo de los equipos que están interviniendo en la extinción.
Además, también se pide extremar las precauciones y mantener libres los accesos para respetar en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. La restricción afecta especialmente a los tramos de la CV-25, entre el punto kilométrico 35 y el 10 en ambos sentidos, que están siendo utilizados para las labores de intervención.
Cinco carreteras secundarias cortadas por incendios
La CV-25 es una de las cinco carreteras secundarias que permanecen cortadas por incendios forestales en distintos puntos de España, según la información difundida por las autoridades de tráfico.
Por el momento, ninguna carretera más ha sido cortada debido a las incidencias provocadas por el fuego, aunque los servicios de emergéncias recomienan extremar las precauciones y estar atentos a la información publicada en los canales oficiales.
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