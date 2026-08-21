En Directo
Directo
Última hora del incendio entre Segorbe y Gátova: los medios aéreos se incorporan a la extinción del fuego en la Serra Calderona
La noche ha sido de intenso trabajo para el amplio dispositivo de extinción desplegado en las llamas que afectan al parque natural en Castellón
La noche ha sido de intenso trabajo para el amplio dispositivo de extinción desplegado en el incendio forestal que afecta al parque natural de la Serra Calderona, situado entre los términos municipales de Segorbe y Gátova, y que se originó ayer por la tarde tras la caída de un rayo en plena jornada de fuertes tormentas en la Comunitat Valenciana. Durante la madrugada, los efectivos terrestres de los bomberos de las diputaciones de Valencia y Castellón, junto a las unidades de bomberos forestales de la Generalitat, han aprovechado el aumento de la humedad para contener las llamas en esta zona de alto valor ambiental y de acceso terrestre muy complicado, centrando los esfuerzos en los dos flancos activos que presenta el fuego.
A primera hora de esta mañana se incorporan los medios aéreos para reforzar las labores de control sobre el terreno, coordinadas desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) con la presencia del Conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y representantes autonómicos y provinciales. Mientras el operativo continúa trabajando bajo la situación 1 del PEIF para frenar el avance del incendio, se mantienen las medidas preventivas adoptadas por el consistorio, como la restricción temporal del uso de agua potable en Gátova, orientada a garantizar el suministro en los hidrantes destinados a las tareas de extinción.
Lucía Camporro
El PMA evalúa la evolución del incendio de Segorbe
El Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio forestal entre Segorbe y Gátova ha acogido una reunión de su dirección para coordinar las labores de extinción. El encuentro ha contado con la presencia del diputado responsable de Bomberos de la Diputación de Castellón, así como del secretario autonómico y el conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama.
Durante la sesión se ha analizado la evolución del fuego, mientras el amplio dispositivo terrestre, integrado por efectivos de los bomberos de Castellón y Valencia junto a los bomberos forestales de la Generalitat, ha aprovechado la subida nocturna de la humedad para intensificar el trabajo sobre el terreno antes de la incorporación de los medios aéreos a primera hora.
Lucía Camporro
El Consorci de Bomberos de València ha mantenido un amplio dispositivo nocturno contra las llamas en el incendio de Segorbe
El Consorci de Bomberos de València ha confirmado que han trabajado durante toda la noche en las labores de extinción del incendio forestal entre Gátova y Segorbe. Para ello, ha mantenido desplegado un amplio dispositivo sobre el terreno que opera de forma coordinada junto a los efectivos de los bomberos de la Diputación de Castellón y las unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana.
Lucía Camporro
Los bomberos concentran los esfuerzos de extinción en los dos frentes activos del incendio forestal en la Serra Calderona
Los servicios de extinción continúan trabajando de forma coordinada en el incendio forestal entre Segorbe y Gátova. Un amplio despliegue formado por efectivos de los bomberos de las diputaciones de Castellón y Valencia, junto a las unidades de bomberos forestales de la Generalitat, se afana en las labores de control sobre los dos flancos que presenta el fuego. Desde los servicios de emergencia se ha querido trasladar un mensaje de ánimo a todos los profesionales que integran el operativo en su lucha contra las llamas.
Lucía Camporro
Morant traslada su apoyo a los vecinos y a los bomberos que combaten el incendio en la Serra Calderona
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha señalado que se sigue con especial atención la evolución del incendio forestal entre Segorbe y Gátova después de una tarde marcada por las intensas tormentas que han azotado las comarcas valencianas. A través de un mensaje en sus redes sociales, ha querido enviar un mensaje de máximo ánimo y precaución tanto a los residentes de la zona como a todos los efectivos de los cuerpos de bomberos y emergencias que trabajan sobre el terreno para lograr la extinción del fuego.
Lucía Camporro
Pérez Llorca traslada el apoyo del Consell a los alcaldes de Segorbe y Gátova
El 'president' de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha manifestado que sigue de cerca la evolución del incendio forestal entre Segorbe y Gátova. A través de sus redes sociales, ha confirmado que ha mantenido conversaciones directas con la alcaldesa de Segorbe y el alcalde de Gátova para conocer de primera mano la situación en la que se encuentran los vecinos y evaluar las necesidades de ambos municipios ante el avance de las llamas. Asimismo, ha subrayado que el Consell permanece plenamente atento al desarrollo del fuego y mantiene movilizados todos los recursos necesarios para hacerle frente.
Lucía Camporro
Un amplio dispositivo conjunto de bomberos y forestales combate sobre el terreno el incendio en la Serra Calderona
El operativo de extinción movilizado para frenar el incendio forestal entre Gátova y Segorbe cuenta con un despliegue conjunto de medios provinciales y autonómicos. En concreto, los trabajos sobre el terreno reúnen a dos dotaciones de los bomberos de la Diputación de Castellón junto a una unidad de mando, un coordinador forestal y un técnico forestal de este mismo consorcio. Por su parte, el Consorcio de Bomberos de Valencia ha desplazado dos dotaciones, dos brigadas forestales (BRIFO), una unidad de jefatura y un coordinador forestal. A este dispositivo se suman, además, once unidades de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana (GVAbforestals), que trabajan de forma coordinada para contener el avance de las llamas.
Lucía Camporro
El incendio de Segorbe avanza por una zona de difícil acceso y los bomberos centran sus esfuerzos en dos flancos
Las labores de extinción continúan centradas en el perímetro del incendio de Segorbe, donde el fuego evoluciona a través de una zona de acceso terrestre muy complicado para las dotaciones. Según han informado los servicios de emergencia de la Diputación de Castellón, los equipos que trabajan sobre el terreno han focalizado la estrategia en controlar los dos flancos activos que presenta el incendio, tratando de contener su avance a pesar de las dificultades orográficas del terreno.
Lucía Camporro
La Aemet detalla el impacto de rayo que desató el incendio entre Segorbe y Gátova
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha detallado el impacto de las fuertes tormentas eléctricas que azotaron el territorio, registrando varios rayos en un radio de 10 kilómetros alrededor de Segorbe. En concreto, el organismo ha precisado que el impacto más cercano al incendio forestal de Segorbe y Gátova se produjo a las 20:06:05 horas de ayer, con una polaridad positiva y una intensidad de +37,6 kA.
Lucía Camporro
Emergencias establece la Situación 1 del PEIF por el incendio forestal en la Serra Calderona
El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Valenciana estableció la Situación 1 del Pla Especial Enfront del Risc d'Incendis Forestals (PEIF) a raíz del incendio declarado entre Segorbe y Gátova. Este nivel se activa cuando una situación de emergencia por incendio forestal puede afectar gravemente a bienes forestales o levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal, requiriendo para su control la adopción de medidas especiales.
Lucía Prieto
Un incendio forestal entre Segorbe y Gátova amenaza la Serra Calderona
Las fuertes tormentas con carga eléctrica que han recorrido la Comunitat Valenciana este jueves han dejado varios conatos de incendio en las tres provincias. Tras una jornada a contrarreloj para los serivicios de extinción, el fuego que más preocupa es el que se encuentra entre Segorbe y Gátova, declarado a última hora de ayer por la tarde por la caída de un rayo y que amenaza la Serra Calderona.
- Una mujer que conducía en sentido contrario fallece en un accidente múltiple en la V-21
- La primera dana del verano deja granizo en el interior y más de 180 litros en Bejís
- El granizo y la lluvia ya descargan con fuerza en el interior de Valencia: Requena registra rachas de viento de 73 km/h
- Sanidad eleva a 70 los pacientes atendidos por problemas oculares tras el eclipse
- Profesores y sindicatos se enfrentan a multas por valor de 8.000 euros por concentraciones durante la huelga educativa
- Los pueblos donde más ha llovido en la Comunitat Valenciana, según Aemet: Bejís lidera con 186 l/m²
- Aemet activa en la Comunitat Valenciana el aviso rojo por calor extremo: las temperaturas podrían alcanzar los 44 grados
- Los vecinos de Bejís tras el temporal: 'Ha sido como la dana. Se han inundado todas las casas, incluso las de las zonas más altas