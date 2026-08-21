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Última hora del incendio entre Segorbe y Gátova: los medios aéreos se incorporan a la extinción del fuego en la Serra Calderona

La noche ha sido de intenso trabajo para el amplio dispositivo de extinción desplegado en las llamas que afectan al parque natural en Castellón

Un incendio forestal entre Segorbe y Gátova amenaza la Serra Calderona

Un incendio forestal entre Segorbe y Gátova amenaza la Serra Calderona

Bombers Diputació de Castelló

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Lucía Camporro

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La noche ha sido de intenso trabajo para el amplio dispositivo de extinción desplegado en el incendio forestal que afecta al parque natural de la Serra Calderona, situado entre los términos municipales de Segorbe y Gátova, y que se originó ayer por la tarde tras la caída de un rayo en plena jornada de fuertes tormentas en la Comunitat Valenciana. Durante la madrugada, los efectivos terrestres de los bomberos de las diputaciones de Valencia y Castellón, junto a las unidades de bomberos forestales de la Generalitat, han aprovechado el aumento de la humedad para contener las llamas en esta zona de alto valor ambiental y de acceso terrestre muy complicado, centrando los esfuerzos en los dos flancos activos que presenta el fuego.

A primera hora de esta mañana se incorporan los medios aéreos para reforzar las labores de control sobre el terreno, coordinadas desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) con la presencia del Conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y representantes autonómicos y provinciales. Mientras el operativo continúa trabajando bajo la situación 1 del PEIF para frenar el avance del incendio, se mantienen las medidas preventivas adoptadas por el consistorio, como la restricción temporal del uso de agua potable en Gátova, orientada a garantizar el suministro en los hidrantes destinados a las tareas de extinción.

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