Salen (en agosto) las ayudas al alquiler joven 2026 en la Comunitat Valenciana: 250 euros al mes durante dos años con 5.000 potenciales beneficiarios

El Consell ha publicado este viernes en el Diari Oficial las bases de las ayudas del Bono Alquiler Joven y la convocatoria para el ejercicio 2026. Son unas ayudas de 250 euros al mes para jóvenes hasta 35 años incluidos para facilitar la emancipación, y se articula como una ayuda de 6.000 euros repartida en 24 mensualidades. La unidad de convivencia no podrá tener ingresos superiores a 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

El montante movilizado es de 29,8 millones, de los que 22,8 se financian a través de los fondos transferidos por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. El Consell de la Generalitat aporta algo menos de una cuarta parte, siete millones de euros. Con esta cantidad disponible, las ayudas podrían llegar a cerca de 5.000 jóvenes.

Las convocatorias son bianuales pero se convocan cada año. Con todo, la fecha en la que ha salido este año publicadas las bases reguladoras y la convocatoria ha centrado las críticas de la oposición. La portavoz adjunta del PSPV en las Corts, María José Salvador, denuncia que el Consell haya esperado hasta el 21 de agosto para publicar las ayudas de 2026, ocho meses después de que comenzara el año y cuando miles de jóvenes llevan meses haciendo frente al pago de sus alquileres.

En los últimos años se convocaban entre marzo y junio, incluyendo el actual Consell, aunque en algún ejercicio el retraso ha sido notable, hasta noviembre. También censura el PSPV que, con buena parte de la ciudadanía de vacaciones, se den únicamente 15 días hábiles para presentar las solicitudes.

La portavoz adjunta socialista ha destacado además que la mayor parte de la financiación de estas ayudas procede del Gobierno de España. “El Gobierno de España triplica la aportación económica al bono joven. Es el Gobierno de España el que está impulsando y ayudando a los jóvenes y no tan jóvenes de la Comunitat Valenciana a emanciparse y acceder a una vivienda”, ha apuntado.

La socialista señala también al Consell de Pérez Llorca por publicar en agosto, concretamente la semana pasada, la actualización del precio máximo para la vivienda protegida (VPO), que eleva el incremento acumulado del módulo hasta el 16,6% en lo que va de legislatura.

Según las bases de la convocatoria, el bono servirá tanto para falicitar el acceso como la continuación en viviendas ya arrendadas, pero no los gastos generales, fianzas, servicios, tributos, cargas y otras responsabilidades.

Podrán ser beneficiarios todos los titulares del contrato de hasta 35 años. Se debe poseer la nacionalidad española, o la de alguno de los estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, Suiza, o el parentesco determinado por la normativa que sea de aplicación. En el caso de las personas extranjeras no comunitarias, deberán hallarse en situación de estancia o residencia regular en España. Todas las personas que integran la unidad de convivencia deberán cumplir esta condición en el momento de la solicitud. No hay cambios en este sentido respecto a las bases con el Gobierno anterior, pese al debate en torno a la prioridad nacional que Vox ha introducido en el Consell.

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Quedan excluidos de estas ayudas los alquileres turísticos o los subarriendos de vivienda o habitación. Tampoco podrá concederse la ayuda cuando la persona solicitante o alguna de las que tengan su residencia habitual y permanente en la vivienda objeto del contrato de arrendamiento sean propietarios o usufructuarios de alguna vivienda en España, siempre que no sea una parte de esa propiedad fruto de una herencia, o que no dispongan de ella por separación o divorcio, entre otros motivos.