La vacuna contra el melanoma despierta esperanzas entre los expertos: “Volvería a dar un giro a la oncología”

“Las perspectivas son buenas, aunque hay que tener cautela”. Así resumen los expertos en Oncología y Dermatología consultados por Levante-EMV las expectativas que ha despertado el anuncio de las farmacéuticas Moderna y Merck de un estudio en fase 3 que demuestra resultados prometedores en la vacuna contra el melanoma, el cáncer de piel más agresivo. Hablan de “esperanza” e incluso de “un nuevo giro” en la oncología, comparable al que introdujo en su día la inmunoterapia. Aunque advierten también de que no es “una vacuna clásica” y llaman a reforzar la prevención y, una vez del todo comprobado, a garantizar el acceso de los pacientes a la terapia en los sistemas sanitarios públicos.

Según los datos del informe ‘Estimaciones del Sistema de Información sobre el Cáncer de la Comunitat Valenciana’, que contiene datos de incidencia de melanoma para el año 2022 y los datos de mortalidad para el año 2024, en 2024, 131 personas, 72 hombres y 59 mujeres fallecieron por melanoma en la Comunitat Valenciana. En 2022, el melanoma representó el 3,2% (905 de 28.503) de todos los nuevos diagnósticos de cáncer. Además, según los datos publicados por la Conselleria de Sanidad, el riesgo de desarrollar un melanoma antes de los 75 años es de 1 de cada 98 hombres y 1 de cada 105 mujeres.

"Abre la puerta a tratamientos similares en otros cánceres"

“Este ensayo vuelve a dar un giro a la oncología porque abre la puerta a poder desarrollar tratamientos similares en cánceres de pulmón, de mama o de colon”, explica el dermatólogo valenciano y fundador del Instituto Médico Ricart, José María Ricart. Y, en el caso concreto de los pacientes de melanoma que ya han pasado por cirugía extirpadora del tumor -a los que se ha dirigido el ensayo clínico-, explica que añadir la vacuna personalizada a la inmunoterapia “reduce significativamente el riesgo de que el melanoma vuelva y de que aparezcan metástasis a distancia”, según lo publicado.

Las compañías han combinado una vacuna de ARN mensajero con un medicamento ya comercializado por Merck, el denominado 'Keytruda' —una inmunoterapia de anticuerpo monoclonal— para desarrollar esta terapia. Es la primera vez que una vacuna de este tipo logra resultados positivos en un ensayo en fase 3, el más avanzado, y también es la primera vez que lo hace un tratamiento oncológico basado en ARN mensajero, que fue la misma tecnología que sirvió para desarrollar las vacunas frente al covid. Precisamente a ese esfuerzo investigador desarrollado durante la pandemia alude Ricart. “El covid nos dio esa oportunidad, y se demostró que cuando hay mucho beneficio tanto social como económico posible, se hacen grandes inversiones”, resume.

Un médico explora una mancha en la piel de un paciente / Malikov Aleksandr

“Hace diez años o más, los melanomas con metástasis tenían un pronóstico malo o muy malo, era muy complicado dar con un tratamiento que aumentara la esperanza de vida o su calidad”, relata el dermatólogo. Pero la inmunoterapia cambió esa perspectiva, que ahora vuelve a cambiar, por lo que se sabe del ensayo de las dos farmacéuticas. “La inmunoterapia activa a los linfocitos, los soldados, nuestro sistema de defensa para ir a la guerra y no dejar de luchar hasta destruir el tumor”, explica. Ahora, el nuevo desarrollo se basa en “coger el melanoma, analizar genéticamente cómo es, encontrar marcadores como dianas y enseñárselos a los soldados o linfocitos para indicarles dónde atacar”. “En resumen, ponemos a nuestros soldados de defensa a trabajar con instrucciones específicas claras para encontrar y destruir a las células malas que hemos estudiado del tumor inicial”, concluye.

Eso sí, queda por determinar cómo de accesible resulta ese tratamiento para los pacientes. “Va a ser un procedimiento muy caro, porque habrá que estudiar a cada paciente, y habrá que ver cómo se puede implementar”, vaticina. Aunque quizá, en el futuro, el conocimiento de años de aplicar ese nuevo tratamiento permita saber qué mutaciones son mayoritarias para poder desarrollar una vacuna específica para ellas, apunta.

Terapia personalizada

Por su parte, Marisol Soengas, investigadora y jefa de grupo de Melanoma en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) explica que Moderna y Merck son dos compañías “muy potentes que llevan muchos años persiguiendo el desarrollo de vacunas personalizadas”, aunque llama a ser “muy cautos”: “lo que han hecho hasta ahora es una nota de prensa, o sea, que no se ha publicado todavía el ensayo”.

Aun así, se trata de un ensayo en fase tres con más de 1.000 pacientes, publicado después de uno en fase dos con unos 150. “La base está ahí, o sea, por eso creemos que realmente va a ser eficiente, pero hay que tener cautela y recordar que la idea base no es curar los melanomas avanzados, sino prevenir el desarrollo de metástasis tras la cirugía”.

“Lo que se ofrece ahora es una prevención muy personalizada”, indica Soengas. Detalla que esta terapia podría acabar con uno de los principales problemas de los melanomas y otros tipos tumorales. “Presentan frenos que bloquean al sistema inmunitario de modo que este no reconoce las células tumorales como diferentes, como peligrosas”, explica. La combinación de vacuna e inmunoterapia que ofrecen ambas farmacéuticas, añade, permite “instruir o educar al sistema inmunitario, o sea, activarlo”.

El reto del acceso en "condiciones asumibles"

Todo eso mediante una terapia personalizada. “La personalización funciona muy bien en algunos tipos de leucemias, por ejemplo, o cáncer de mama, pero estas terapias personalizadas se suelen dirigir a una mutación o dos o tres, así que el gran salto es dimensional: esto permite que el sistema inmunitario reconozca hasta 34 mutaciones para lograr que la respuesta inmunitaria sea muy potente”, indica.

Noticias relacionadas

“Aquí sí que van a ser muy importantes las asociaciones de pacientes y sistemas de salud para intentar que esta tecnología llegue a cuantas más personas mejor y en condiciones asumibles”, añade. Para Marisol Soengas, las administraciones sanitarias tienen que convencerse “de que el precio es razonable para el beneficio que se obtiene”. “Y ahí entran en juego muchos elementos porque las negociaciones son complejas”, advierte.