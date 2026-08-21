Vuelve la calma a la Comunitat Valenciana tras dos días de clima extremo

Nuevo cambio en el tiempo este viernes en la Comunitat Valenciana. Después de unas jornadas de inestabilidad en las que varias comarcas han pasado de estar en aviso rojo por las altas temperaturas del miércoles a naranja por lluvias y tormentas este jueves, hoy viernes llega la calma.

Se espera una jornada tranquila sin grandes episodios meteorológicos. Las tormentas se desplazan hacia el norte y con ellas los episodios adversos. Decaen este viernes todos los avisos activos de Aemet en el territorio valenciano, quedando únicamente un aviso de nivel amarillo por lluvias y tormentas en el extremo norte de Castellón que entrará en vigor a partir de las 18:00 horas de este viernes y permanecerá activo hasta las 16:00 horas del sábado, ampliándose esta jornada al litoral sur castellonense. En este punto se esperan lluvias con acumulados de 30mm en una hora y 60mm en 12 horas, y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento.

En el resto de la Comunitat Valenciana se espera para este viernes una jornada con cielos despejados y temperaturas más suaves que alcanzarán los 31 grados en València, 34 en Alicante y 31 en Castellón.

Estabilidad el fin de semana

En la provincia de Valencia las temperaturas se mantendrán estables de cara al fin de semana, con máximas de 30 grados el sábado y el domingo en València, 33 en Ontinyent, 29 en Chelva o 28 en Requena. El sábado las lluvias pueden aparecer de forma generalizada en toda la provincia, mientras que el domingo remitirán y únicamente caerán ligeros chubascos en zonas del interior.

En Alicante se espera un fin de semana con nubes y claros y temperaturas máximas que rondarán los 32 grados en localidades como Alicante, Calp, o Elx.

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Por último, en Castellón las precipitaciones tomarán protagonismo, con el aviso amarillo en zonas costeras para el sábado. La capital castellonense se verá afectada por las precipitaciones a lo largo de todo el fin de semana, con especial incidencia el sábado. Las temperaturas se mantendrán con máximas de 31 grados ambas jornadas.